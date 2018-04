Hiện tượng Hoa Vinh: 'Đừng hòng cám dỗ tôi bằng tiền'

Hoa Vinh chia sẻ sự nổi tiếng bất ngờ khiến cuộc sống bận rộn nhưng cũng đầy đủ hơn. 9X ấp ủ kế hoạch phát hành sản phẩm riêng trong tháng 3 này, sau đó Nam tiến lập nghiệp.

Hoa Vinh (tên thật Lê Tiến Anh, 28 tuổi) được biết đến sau một đêm nhờ clip livestream hát trên trang cá nhân. Tranh thủ 4 ngày 9X không chạy show, Zing.vn đã tới thăm nhà riêng của anh nằm trên phố Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội.

Hỏi thăm chị hàng chè trước cổng khu tập thể nhà của Hoa Vinh, chị nhận ra ngay: "Cậu Tiến Anh mấy hôm nay nổi tiếng trên mạng chứ gì? Đi thẳng, rẽ trái tới căn nhà nằm ở cuối dãy".

Theo lời chỉ dẫn, chúng tôi biết mình tìm đúng nhà khi vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng hát khàn khàn của Hoa Vinh từ trên tầng vọng xuống.

Căn phòng nhỏ hơn 10m2 trên tầng 3 - nơi Hoa Vinh livestream - vừa đủ kê một chiếc giường tầng, tủ quần áo, piano điện và bàn để máy tính màn hình lớn cùng một số thiết bị âm thanh.

"Đây là toàn bộ 'đồ nghề' để livestream của mình, gồm chiếc mic 700.000 đồng, bộ card âm thanh 2 triệu đồng, máy tính và phần mềm thu âm", Hoa Vinh vui vẻ giới thiệu.

- Thời gian qua gắn với danh hiệu "hiện tượng livestream", cuộc sống của Hoa Vinh thay đổi thế nào?

- Những buổi đi ăn với bạn bè hay đi một mình ngoài đường, mọi người bắt đầu chú ý khiến mình rất ngại. Nhất là khi dừng đèn đỏ, hầu như ai cũng nhận ra mình. Họ gọi tên, kéo mình lại chụp ảnh.

Đến giờ thì mình quen rồi. Khi mọi người gọi, mình chào lại: "Con chào chú, chào cô", "Mình chào bạn". Dù đang đi đâu, chỉ cần ai đó gọi tên, mình sẽ quay lại ngay.

- Bạn có cảm thấy choáng ngợp khi nổi tiếng quá nhanh?

- Mình không có ê-kíp nhưng đã chuẩn bị để bản thân bước chân vào con đường ca hát và sẽ lên trong năm nay. Bởi vậy, mình không cảm thấy quá choáng ngợp. Chỉ là mình không ngờ lên nhanh thế, chỉ sau một đêm.

Hôm đó, mình vẫn làm việc bên ứng dụng livestream cũ. Thấy mệt mỏi, chán nản quá, tự nhủ ra Facebook "chơi tí". 3 ngày livestream trên đó, mình mất tới 3 tài khoản, với lượt xem mỗi clip khoảng 20.000-40.000. Đến nick thứ 4, lượt xem livestream vọt lên 57.000. Cuộc sống của mình thay đổi ngay sau tối đó.

- Vì sao Vinh nghĩ mình sẽ lên trong năm nay? Bạn có đang tự tin quá không?

- Mình có rất nhiều người ủng hộ bên ứng dụng cũ. Nhưng mình nghĩ đó chỉ là khoảng bé của thế giới, khi mình ra ngoài, Facebook sẽ là toàn thế giới. Mọi người từng yêu mến, công nhận tài năng của mình thì không có lý do gì mình không thể lên được . Mình rất tự tin với những người ghét mình, còn với bạn bè, mình lại khiêm tốn.

- Bước chân từ thế giới livestream ra đời thực đi diễn, Hoa Vinh cảm thấy thế nào?

- Lần đầu mình đi diễn là ở một club tại Hà Nội. Khán giả gọi to tên Hoa Vinh khiến mình biết được cảm giác như thế nào là được thăng hoa trên sân khấu. Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất.

Mình cũng khá ngợp khi nhìn xung quanh thấy nhiều điện thoại hướng lên, mọi thứ đều dồn vào mình. Sau 10 giây để tay lên ngực, mình thấy mọi thứ bình thường trở lại.

- Hoa Vinh có thể tiết lộ mức cát-xê hiện tại của bạn?

- Mình hiện nhận được nhiều lời mời đi hát rồi quảng cáo sản phẩm. Nhờ vậy, kinh tế tốt hơn trước đây rất nhiều. Mình xin phép không tiết lộ mức cát-xê, chỉ có thể nói là mình may mắn khi có thu nhập khá ổn so với những anh chị cùng nghề khác.

- Vinh chia sẻ mấy hôm nay "bị sóng gió", cụ thể bạn gặp phải những khó khăn gì vậy?

- Bắt nguồn từ các clip livestream mình hát qua phần mềm, mic thì âm thanh rất trong, chỉ có giọng mình và beat. Bởi vậy, mọi người mặc định trong đầu rằng Hoa Vinh hát quá hay, ra ngoài cũng phải hát được như thế.

Nhưng mọi người không nghĩ hát ở nhà có âm thanh tốt, mà hát ở ngoài âm thanh thực tế, ánh sáng, không gian hội trường, áp lực sân khấu, áp lực khán giả… thì không thể nào bằng. Các anh chị ca sĩ có thâm niên đến đâu cũng không thể hát live bên ngoài hay như ở nhà.

- Với những người không phục giọng hát của Vinh, tung clip bạn đi diễn ở bar rồi bóc mẽ: "Giọng hát thật của Hoa Vinh chỉ được thế này thôi à?", bạn phản ứng thế nào? Nếu không tức giận có phải Vinh đang cố giữ gìn hình ảnh?

- Đơn giản thôi! Nếu các bạn cảm thấy có thể hơn được mình thì có thể lên khấu hát, các bạn sẽ biết. Mình không cố giữ hình ảnh vì mình thấy chuyện này rất bình thường. Tính mình giờ điềm đạm, hơn nữa lại làm chuyên nghiệp nên không có lý do gì mình phải bận tâm những thứ đó.

- Vậy Vinh thích cuộc sống bận rộn nhưng sóng gió hiện tại hay ít ồn ào trước đây hơn?

- Mình là con người cầu tiến, không bao giờ hài lòng với bản thân. Cuộc sống hiện giờ cho mình nhiều cơ hội và trải nghiệm thú vị hơn.

- Livestream đều đặn mỗi tối là cách Hoa Vinh nuôi tên tuổi? Bạn không sợ khán giả sẽ chán khi cứ mãi livestream một màu trên mạng?

- Mình chưa bao giờ có ý định đó. Chỉ là sau thời gian nhận show, quảng cáo liên tục mà được ngủ tầm 6-7 tiếng/ngày là nhiều, mình muốn có những ngày nghỉ bình thường.

Mình vừa cắt lịch diễn ở Ninh Bình, chịu bỏ đi 4 ngày cát-xê kha khá, chỉ để tìm lại cảm giác lên chơi với mọi người vui vẻ như xưa chưa nổi tiếng. Mình không phải là ca sĩ chạy show, mà đơn giản vẫn là Vinh.

Mình cũng sợ cứ livestream hát đi hát lại mấy bài mọi người chán chứ, nên mình nhất định sẽ ra sản phẩm riêng gửi tới khán giả.

- Vinh có từng gặp tình huống "dở khóc dở cười" nào khi livestream?

- Mình từng lên phường một lần vì làm ảnh hưởng tới hàng xóm. Các anh cán bộ trên đó bảo mình hát một bài. May là mình hát xong, họ khen hay, nhắc nhở lần sau chú ý hơn rồi cho về. Hàng xóm ở khu nhà mình toàn người lớn nên từ đó mình không hát đêm nữa, tới 23h là nghỉ.

- Trong clip livestream gần đây của Vinh, có đúng mẹ bạn nói rằng: "Mày hát là đang đánh lừa khán giả"? Mẹ là antifan của bạn hay sao?

- Hôm đó mình hủy lịch diễn 4 ngày và có hẹn 22h livestream chơi với mọi người. Đúng giờ mình lên, máy tính gặp chút trục trặc nên xin lỗi mọi người và tắt đi một lúc. Thế là mẹ mình lên phòng, mở cửa ra bảo: "Sao mày không lên Facebook hát cho mọi người nghe đi con? Mày đừng lừa đảo mọi người thế".

Không hiểu sao mấy trang tin lại bỏ hẳn vế trước, làm ý nghĩa câu nói của mình khác đi. Mẹ hay lên Facebook và nghe mình hát lắm.

- Lịch đi diễn khá dày đặc, rồi vẫn "chiều" fan livestream mỗi tối, làm cách nào Vinh giữ được giọng và sức khỏe?

- Mình chưa có ê-kíp hay người quản lý chuyên về việc này. Do vậy, hiện tại mình chỉ chắt chiu thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi, không hát nữa để nằm nghỉ.

- Giờ Hoa Vinh nổi tiếng rồi, làm thế nào để mời bạn về hát vậy?

- Nói thế này thì xa vời quá! Chỉ cần mọi người muốn, mình sẽ hát. Về khía cạnh công việc, nếu cát-xê, lịch diễn phù hợp, mình sẽ nhận. Còn với bạn bè chỉ cần: "Vinh ơi, đi hát cho tao", chắc chắn mình đồng ý.

- Người ta bảo: "Hiện tượng mạng nhanh nở chóng tàn". Vinh nghĩ mình sẽ nổi tiếng trong bao lâu?

- Chắc chắn mấy tháng nữa cái tên Hoa Vinh sẽ không còn hot, nhưng cá tính của mình sẽ giữ rất bền. Như mình đã chia sẻ nhiều trên báo chí và truyền hình rằng có thể mình không hát xuất sắc, song mọi người không thể phủ nhận mình hát được. 10 năm nữa vẫn không thể phai nhòa vì giọng hát là trời cho.

Mình không dựa vào scandal, chiêu trò để nổi. Mình chỉ có giọng hát, mà đó là nhu cầu thưởng thức thường ngày của mọi người nên mình nghĩ bản thân vẫn sẽ được ủng hộ.

- Bạn nghĩ sao trước nhận định Hoa Vinh chỉ tầm ca sĩ hát rong?

- Chính xác! Mình xin khẳng định kể cả anh chị có tên tuổi, lão luyện nhất trong showbiz Việt chưa chắc đã là số 1 Việt Nam. Có thể người hát rong hát rất hay nhưng chưa có may mắn nổi tiếng. Mình hát không quá hay, chỉ tầm ok thôi. Bản thân hơn nhiều người ở sự may mắn là được Tổ nghiệp chấm.

- Vinh nhiều lần chia sẻ không thích được gọi là idol hay ca sĩ, nhưng chẳng lẽ cứ gắn với danh hiệu "hiện tượng mạng" mãi? Bạn có cố gắng với tới danh xưng ca sĩ?

- Khi mình ở trên sân khấu, mọi người có thể gọi mình bằng bất cứ danh xưng nào. Nhưng khi bước xuống, mình muốn rút ngắn khoảng cách giữa ca sĩ và khán giả để gần gũi hơn. Mọi người gọi mình là Vinh là được, thế thôi. Danh xưng chỉ là hão huyền, mình không quan trọng lắm.

- Vinh định hướng phát triển thế nào để không bị gắn mác ca sĩ thị trường hay ca sĩ hội chợ?

- Các anh chị trong giới nghệ sĩ yêu thương và chỉ bảo mình rất nhiều. Mình cũng định hướng được mục tiêu vào thời điểm này là phát hành sản phẩm riêng để khẳng định bản thân, đưa tên tuổi lên một tầm cao mới. Hoa Vinh rồi sẽ không còn là anh chàng streamer nữa. Hết tháng này, chắc chắn mình sẽ ra sản phẩm đầu tay, sau đó Nam tiến.

- Cuộc sống Nam tiến có thể sẽ rất vất vả, sao bạn không chọn yên vị ở Hà Nội sống cùng gia đình, thỉnh thoảng muốn "đổi gió" thì nhận show diễn tỉnh?

- Mình sống ở Hà Nội 20 năm nay rồi. Vào Sài Gòn đúng là môi trường mới, mối quan hệ khác, mình cũng không quen khí hậu nắng nóng quanh năm. Nhưng đổi lại, lựa chọn này cho mình rất nhiều cơ hội.

- Cơ hội bạn nói tới ở đây có bao gồm tham gia các cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol, Giọng hát Việt, X-Factor... để khẳng định tên tuổi?

- Hiện tại, mình chưa nghĩ đến. Nếu mình tham gia các cuộc thi này, những người yêu mến có thể sẽ đẩy mình lên. Nhưng mình muốn trau dồi thêm và muốn được các tiền bối truyền kinh nghiệm về giọng hát, bản lĩnh sân khấu trước đã.

- Mọi người thường nói muốn làm nghệ thuật bền cần con đường học thuật, nghĩa là Vinh phải học liên quan đến âm nhạc, bạn có đồng tình?

- Nếu đổi lại, mình sẽ học hành đến nơi đến chốn. Người ta bảo "xây nhà từ móng mà". Tiếc là thời đó qua rồi, không thể quay trở lại nên giờ mình cứ cố gắng trau dồi kinh nghiệm, bản lĩnh từ những người đi trước.

- Cha mẹ thường muốn con em mình theo con đường học thuật, không muốn làm nghề ca hát vì vất vả, thị phi. Gia đình Vinh thì sao?

- Gia đình mình cứ con cái nên người thì ủng hộ thôi. Mẹ biết đam mê của hai anh em là ca hát nên hoàn toàn ủng hộ.

- Showbiz vốn được cho là chốn thị phi, tai tiếng. Hơn nữa, gần đây hàng loạt vụ ông bầu gạ tình, lợi dụng tên tuổi ca sĩ trẻ bị phanh phui, Hoa Vinh nghĩ mình có thể vượt qua cám dỗ?

- Mình chưa bao giờ có khái niệm về từ "showbiz". Mình làm sản phẩm đưa đến tai người nghe nhạc và làm điều mình thích để mọi người biết đến, yêu quý, đồng hành, mang lại thu nhập cho bản thân.

Mình luôn cầu tiến, nhưng nói ngắn gọn là để cám dỗ mình rất khó, vì mình không có hứng thú với những thứ đó. Thích mình có thể đi hát không lấy tiền, song không thích thì một tỷ mình cũng không hát.

Ví như ai nói đánh đổi kiểu: "Bạn làm cho tôi cái này, ngày mai bạn sẽ là số 1 trong showbiz", mình cũng không bao giờ chấp nhận. Mình thà về làm thằng Vinh như bình thường còn hơn. Mình tự tin có thể nuôi sống bản thân để không bị hoa mắt vì lời cám dỗ.

- Hoa Vinh trả lời truyền thông nhiều lần rằng mình phát triển trong nghèo khó. Liệu đây có phải mô-típ kể lể để mọi người thương mình hơn?

- Các bạn lên nhà mình cũng thấy rồi đúng không? Đồ ở tầng một là ngày xưa nhà mình sử dụng bán đồ hàng ăn. Khung cảnh xung quanh cũng đủ để hình dung cuộc sống ngày trước của mình ra sao.

Căn phòng riêng của mình cũng mới được sơn sửa 2 tháng trước. Khi chưa nổi tiếng, đồ đạc không đầy đủ như này. Mình đi làm nhiều nghề từ khi thôi học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để kiếm sống. Mình có thể dẫn mọi người đến các quán trước đây từng làm, ai cũng đều nhận ra mình.

- Ê-kíp của Hoa Vinh hiện có những ai?

- Mình không có ê-kíp chuyên nghiệp mà chỉ có em gái ruột và một người em chơi cùng hỗ trợ công việc. Họ cũng được trả thù lao bình thường.

- Bạn có nghĩ việc gia đình quản lý sẽ không hiệu quả?

- Đúng vậy! Hiện tại, mình nghiệp dư, nhưng sau này khi phát hành sản phẩm riêng, có tên tuổi và Nam tiến thì lúc đó chắc chắn mình cần ít nhất 2 người quản lý.

- Hoa Vinh nghĩ sao về hàng hiệu? Đó có phải là thứ để nâng tầm bản thân lên không?

- Mình không nghĩ vậy. Bản thân chỉ mua sắm đồ phù hợp với mức cát-xê thôi. Với mình, nếu mua đôi giày 100 triệu đồng thì ít ra phải làm được vài tỷ/tháng mới dám chi.

- Vinh từng nói con trai không cần đẹp, tức là không quá quan trọng ngoại hình. Vậy sao bạn phẫu thuật mũi, làm răng?

- Chính xác là con trai không cần đẹp. Mũi tự nhiên của mình vốn khá đẹp và cao, nhưng một lần ngã xe khiến đầu mũi mình bị lõm rất xấu. Giờ làm lại, mũi mình có hơi bị cao quá.

- Hoa Vinh muốn khán giả nhớ đến với hình tượng ra sao?

- Gần gũi từ các em nhỏ, bạn trẻ tới cô chú người lớn. Giống như "ca sĩ quốc dân" vậy (cười).

- Nếu không còn giữ được sức hút, không thực hiện được mong muốn trở thành ca sĩ, Vinh nghĩ mình sẽ làm gì?

- Chắc mình sẽ làm diễn viên. Tại các chú hay bảo mình đi đóng mấy vai đểu đểu khá hợp (cười).

- Thử tưởng tượng 5 năm nữa, Vinh nghĩ mình sẽ như thế nào?

- Có thể già nhưng vẫn "ngầu".

- Mẫu bạn gái lý tưởng của Hoa Vinh?

- Mình thuộc tuýp người muốn bảo vệ cho bạn gái nên thích cô gái ngoan hiền, bánh bèo.

- Khi bị fan nữ ôm hay tỏ tình bất ngờ, Hoa Vinh sẽ phản ứng thế nào?

- Đứng im vì không thể từ chối hành động đáng yêu, dễ thương đó.

Hoa Vinh (28 tuổi, tên thật Lê Tiến Anh) bắt đầu được chú ý khi hát trên một ứng dụng livestream từ cuối năm 2016. 9X vụt trở thành "hiện tượng mạng" sau khi clip livestream vào tối 27/2 vừa qua tại trang cá nhân, thu hút hơn 57.000 người theo dõi vào một thời điểm. Anh gắn với danh hiệu "ca sĩ livestream" và được mời đi hát ở nhiều nơi. Năm 2000, Hoa Vinh từng thi đỗ hệ sơ cấp chuyên ngành Saxophone, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhưng sau đó bỏ ngang. Gia cảnh khó khăn, Vinh tâm sự từng làm đủ nghề như bưng bê ở quán ăn, quán cà phê, làm ở bar, bán quần áo online… để kiếm sống.