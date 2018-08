'Hiện tượng mạng xứ Hàn' hội ngộ sao Việt trên thảm đỏ thời trang

Shin Huyn Woo từng gây sốt sau chương trình I can see your voice tại Hàn Quốc và gần đây nhất là chương trình Đại chiến kén rể phát sóng trên Đài truyền hình TP.HCM. Anh mang đến những phút giây lắng đọng với giai điệu nhẹ nhàng. Giọng hát trầm ấm của anh “đốn tim” không ít fan nữ có mặt.