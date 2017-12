‘Hiệp sĩ’ lần theo dấu vết suốt 4 tháng để bắt nghi can trộm cắp

Nhận tin báo của người dân về việc người lạ đột nhập nhà lấy trộm nhiều tài sản, các “hiệp sĩ” Bình Dương vào cuộc xác minh và bắt nghi can sau 4 tháng lần dấu vết.

Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) ngày 26/12 cho biết đã giao nghi can Tống Minh Vương (22 tuổi, quê An Giang) cho Công an phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương) điều tra theo thẩm quyền.

Nghi can Tống Minh Vương bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: T.H.

Theo Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, giữa tháng 8, anh Vũ Viết Dương trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm xe máy tay ga hiệu Honda Vision, 6 chỉ vàng, điện thoại iPhone 6 và 2 đồng hồ đeo tay.

Nhận tin báo, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, cùng các thành viên của đội phối hợp Công an thị xã Bến Cát vào cuộc truy tìm nghi can.

Sau nhiều tháng thu thập thông tin, ngày 25/12, các “hiệp sĩ” và công an hình sự phát hiện nghi can ở TP Thủ Dầu Một nên tổ chức bám theo.

Đến 21h cùng ngày, khi nghi can đến trước chi nhánh một ngân hàng tại phường Phú Hòa thì các “hiệp sĩ” cùng cảnh sát hình sự ập đến bắt giữ.

Khi bị bắt, nghi can cố gắng chống trả để thoát thân nhưng bất thành.

Tại cơ quan công an, nghi can khai tên Tống Minh Vương và thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.