'Hiệp sĩ' tóm gọn nghi can trộm xe máy đưa qua Campuchia bán

Lấy được xe máy, nghi can 30 tuổi đưa qua Campuchia tiêu thụ thì bị các “hiệp sĩ” phát hiện, bắt giao công an xử lý.

Ngày 8/8, Công an phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao nghi can Nguyễn Thành Vinh (30 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) cho Công an TP Thủ Dầu Một điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nghi can Nguyễn Thành Vinh (vòng tròn đỏ) bị bắt giữ. Ảnh: T.Hải.

Theo xác minh ban đầu, vào sáng 7/8, anh Nguyễn Văn Mận (ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) phát hiện xe máy của gia đình bị trộm nên trình báo với các “hiệp sĩ” Bình Dương. Nhận thông tin, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các thành viên của đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thru Dầu Một) vào cuộc làm rõ.

Sau khi thu thập, xác minh thông tin, nhóm “hiệp sĩ” tỏa ra các tuyến đường tìm kiếm nghi can. Vào 12h trưa 7/8, các “hiệp sĩ” đến Đại lộ Bình Dương (khu vực thuộc phường Phú Hòa) thì phát hiện một thanh niên lái xe máy trộm được phóng qua với tốc độ cao. Lúc này, “hiệp sĩ” Hải cùng các thành viên tổ chức bám theo.

Nghi can phát hiện có người theo dõi nên phóng xe với tốc độ cao chạy trốn. Khi bỏ chạy đến khu vực thuộc phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một), nghi can bị các “hiệp sĩ” áp sát, bắt giao công an.

Nghi can thừa nhận trộm xe và đang trên đường đưa về tỉnh Tây Ninh để mang sang Campuchia bán thì bị “hiệp sĩ” bắt giữ.