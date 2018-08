Hình ảnh đầu tiên của 'Hoa Mộc Lan' Lưu Diệc Phi

Tạo hình của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi trong vai Hoa Mộc Lan đã được hãng Disney lần đầu tiên hé lộ. Nhiều người khen ngợi vẻ ngoài mạnh mẽ của cô.

Sau gần 2 năm thông báo dự án, bộ phim live-action Mulan (Hoa Mộc Lan) của hãng Disney đã đi vào quá trình sản xuất. Theo đó hình ảnh đầu tiên của "thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi, người sắm vai Hoa Mộc Lan đã được hãng phim hé lộ.

Trong tà áo đỏ, nàng Mộc Lan phiên bản người đóng sở hữu mái tóc đen dài xoã tự nhiên cùng với gương mặt không trang điểm toát lên khí chất mạnh mẽ của một nữ chiến binh. Nhiều người cho rằng hình tượng này của mỹ nữ họ Lưu rất phù hợp với hình ảnh trong nguyên tác hoạt hình.

Lưu Diệc Phi đã vượt qua hơn 1.000 ứng cử viên để đến với vai diễn Hoa Mộc Lan - cô gái trẻ giả trai đi tòng quân thay cha. Mulan của Disney là tác phẩm điện ảnh Hollywood thứ hai trong sự nghiệp của “thần tiên tỷ tỷ”.

Tạo hình Hoa Mộc Lan của Lưu Diệc Phi trong phim live-action mới của Disney.

Cách đây 10 năm, cô từng có cơ hội đóng vai đả nữ chung với Thành Long và Lý Liên Kiệt trong một xuất phẩm do Mỹ - Trung Quốc hợp tác sản xuất là The Forbidden Kingdom (2008).

Tham gia cùng Lưu Diệc Phi còn có các tên tuổi nổi tiếng như Chân Tử Đan, Jason Scott Lee, Củng Lợi, Lý Liên Kiệt, Nelson Lee, Tzi Ma, Rosalind Chao, Chum Ehelepola... Hoa Mộc Lan sẽ quay những bối cảnh đầu tiên tại New Zealand và Trung Quốc.

Nhà làm phim The Zookeeper's Wife - Niki Caro sẽ ngồi ghế đạo diễn, phim dự kiến công chiếu vào ngày 27/3/2020. Bộ phim sử dụng kịch bản của hai cặp đôi biên kịch Rick Jaffa, Amanda Silver và Elizabeth Martin, Lauren Hynek.

Hoa Mộc Lan được làm dựa trên phim hoạt hình cùng tên ra mắt năm 1998 của Disney, thu về hơn 304 triệu USD trên toàn cầu và được đề cử Oscar cũng như Quả Cầu Vàng.

"Thần tiên tỷ tỷ" từng gây ấn tượng với vai đả nữ trong The Forbidden Kingdom cách đây 10 năm.

Trong khoảng 5 năm qua, Disney rất tích cực chuyển thể các bộ phim hoạt hình dựa trên truyện cổ tích nổi tiếng thành phiên bản live-action. Lần lượt Maleficent (2014), Cinderella (2015), The Jungle Book (2016) và Beauty and the Beast (2017) đã ra mắt. Trong đó, Người đẹp & Quái vật đang dẫn đầu về doanh thu với hơn 1,2 tỷ USD toàn cầu.

Chuyện phim Mulan dựa trên truyền thuyết dân gian Trung Quốc. Do đó, Disney chủ động tìm kiếm một diễn viên trẻ người Hoa để tránh gây tranh cãi về “tẩy trắng”.

Hoa Mộc Lan là cô gái xinh đẹp mồ côi mẹ, sống cùng cha trong thời kỳ Bắc Ngụy (386-534). Từ nhỏ, cô gái đã thích tập võ, chơi đánh trận. Năm Hoa Mộc Lan tròn 18 tuổi, Bắc Ngụy bị dân tộc du mục Nhu Nhiên ngang ngược xâm lược.

Triệu Vy từng hóa thân thành công vai Hoa Mộc Lan trong phim Mulan: Rise of a Warrior.

Không muốn chứng kiến cảnh người cha già phải tòng quân, cô lén chuốc rượu ông, rồi giả làm nam giới để thay cha ra trận. Trong quân doanh, Hoa Mộc Lan lọt vào mắt xanh của phó tướng Văn Thái bởi tài võ nghệ. Nhưng cô cũng không thể giấu được giới tính thực sự của mình quá lâu.

Tại Trung Quốc, nhân vật Hoa Mộc Lan từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Trong đó, đáng chú ý có phim điện ảnh Mulan: Rise of a Warrior (2009) do Triệu Vy sắm vai chính. Điều thú vị là Lưu Diệc Phi khi ấy cũng từng ứng cử vai Hoa Mộc Lan, nhưng nhà sản xuất lại chọn “Én nhỏ”.