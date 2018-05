Hình ảnh hốc hác của Rocker Nguyễn gây sốc

Hình ảnh Rocker Nguyễn gầy gò, nhợt nhạt trong video đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Rocker Nguyễn nhợt nhạt trong video Đoạn video mới nhất ghi lại cảnh Rocker Nguyễn nhạt nhẽo gây chú ý.

Ngày 15/5, loạt hình ảnh và đoạn video ghi lại cảnh Rocker Nguyễn rời khỏi một khách sạn tại TP.HCM được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Khác với vẻ ngoài nam thần từng được bao người hâm mộ yêu mến, khen ngợi, Rocker Nguyễn trong video lộ rõ gương mặt nhợt nhạt, hốc hác. Thân hình gầy gò khiến công chúng không còn nhận ra chàng ca sĩ/diễn viên điển trai.

Trong clip, giọng ca sinh năm 1993 tỏ ra bức xúc khi bị lộ thông tin khách sạn. Anh nói trong khi chờ taxi: “Mày tới số rồi, dám để lộ thông tin khách phòng 901 ra. Anh kiện cho chúng mày sạt nghiệp”.

Thời gian qua, Rocker Nguyễn liên tục gây xôn xao cộng đồng mạng bằng những phát ngôn, hành động được đánh giá là quá ngông cuồng. Ngày 7/5, giọng ca Quá khứ còn lại gì yêu cầu một group chuyên bóc phốt sao Việt duyệt vào nhóm để đối chất về các tin đồn mà thành viên của nhóm này tung ra về Rocker Nguyễn.

Hình ảnh mới nhất gây sốc của Rocker Nguyễn.

Hai bên lời qua tiếng lại trong nhiều ngày, thậm chí, nam ca sĩ còn đe dọa sẽ đánh sập trang fanpage nếu không được đáp ứng yêu cầu. Những ngày sau đó, anh tiếp tục sử dụng ngôn ngữ nặng nề để đáp trả anti-fan.

Ngày 11/5, khi Sơn Tùng trở lại với MV Chạy ngay đi, Rocker Nguyễn bất ngờ chia sẻ MV Body của Mino (thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc Winner). Kèm theo link MV, anh viết: “Bruh can I just copy your homework real quick bruhuh. Yeah yeah just don't make it so obiviou” (Tôi có thể chép bài của bạn được không. Yeah nhưng đừng lộ liễu quá).

Động thái của Rocker Nguyễn được cho là ám chỉ Sơn Tùng đạo nhạc. Bởi thời điểm đó, không ít cư dân mạng so sánh Chạy ngay đi với Body. Khi bị fan của đàn anh phản ứng trên trang cá nhân, Rocker Nguyễn tỏ ra thách thức: “Chấp hết các thể loại con giời xì kai xì ke vào đây nhé. Và Tùng ơi nhạc còn đạo được nhưng mà fan mày còn đạo nhau câu chửi thì chưa xứng đáng làm ai đồn? số 1 Việt Nam. Về dạy lại fan đi, mai anh liên lạc với mày. Bye. Anh mày đi ngủ đây”.

Sau đó, nam ca sĩ nhấn theo dõi Sơn Tùng và bình luận trên instagram, yêu cầu giọng ca Lạc trôi lập tức kiểm tra tin nhắn.

Hành động của Rocker Nguyễn khiến ngay cả người hâm mộ của anh cũng khó hiểu, bởi trong gần 2 năm hoạt động, nam ca sĩ xây dựng hình tượng lịch lãm, chín chắn. Cách phản ứng của anh bị công chúng đánh giá là quá nhỏ nhặt, thậm chí hủy hoại sự nghiệp đang lên của chính mình.

Rocker Nguyễn sinh năm 1993, anh chính thức bước chân vào môi trường showbiz đầu năm 2017. Mới đi hát, nhưng anh đã phát hành nhiều MV được khán giả đón nhận như MV Quá khứ còn lại gì, Em yêu, Dù chỉ là mộng mơ và mới đây nhất là Sẽ về với nhau. Ngoài ra, anh tham gia 2 bộ phim Glee và Sắc đẹp ngàn cân, đồng thời nhận giải thưởng Nghệ sĩ của năm ở Zing Music Awards 2016.