Hình phạt nào cho kẻ bịt mặt sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên?

Theo luật sư, hành vi hung thủ dùng hung khí tấn công liên tiếp làm 2 vợ chồng tử vong đã cấu thành tội giết người. Hình phạt cao nhất đối với kẻ gây án lên đến tử hình.

Liên quan vụ án kẻ bịt mặt nghi trộm sát hại 2 vợ chồng ở TP Hưng Yên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) đánh giá, theo thông tin ban đầu có thể kẻ gây án là có quen biết với các nạn nhân.

Luật sư Thơm nhận định, người này thông thuộc bên trong ngôi nhà và không bị chó phát hiện khi đột nhập.

Kẻ xấu lợi dụng đêm tối, lúc chủ nhà ngủ say để lẻn vào rồi dùng hung khí sát hại cặp vợ chồng anh Đặng Văn Trường (41 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Ngày 18/8, Công an tỉnh này nhận định nghi phạm khoảng 30 tuổi, cao 1m70 và có dáng người to. Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã cử lực lượng phối hợp truy tìm hung thủ.

Luật sư cho rằng dù với mục đích trộm cắp hay tư thù cá nhân, hành vi đột nhập gia cư đoạt 2 mạng người là tội ác không thể dung thứ, không còn tính người.

Hành vi phạm tội của kẻ gây ra vụ thảm sát là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt quyền được sống của người khác. Trong khi đó, mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm.

Nghi phạm sử dụng hung khí tấn công liên tiếp làm 2 nạn nhân tử vong đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, hình phạt cao nhất là tử hình.

Trong trường hợp, nếu có căn cứ xác định rằng mục đích sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản hoặc sau khi giết người đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thì tùy theo diễn biến sự việc, kẻ phạm tội còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Trộm cắp hoặc Cướp tài sản.

Vị luật sư nhận định, nếu kẻ gây án có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thì với hành vi giết nhiều người và hậu quả gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, hắn có thể phải đối mặt án tử hình.