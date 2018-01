HLV Park Hang-seo: Người Việt lúc nào cũng muốn chơi như Barcelona

“Cầu thủ Việt Nam như miếng bọt biển, dạy tới đâu biết đến đó, họ từng rất tự ti nhưng lúc nào cũng muốn chơi như Barcelona” là những chia sẻ của HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam đang sống trong những ngày lịch sử. Ảnh: FourFourTwo.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã có nhiều chia sẻ thú vị về bóng đá Việt Nam trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tạp chí danh tiếng Four Four Two phiên bản Thái Lan sau ngày U23 Việt Nam giành quyền dự chung kết Giải U23 châu Á 2018.

- Xin chào và chúc mừng ông cùng U23 Việt Nam. Ấn tượng đầu tiên của ông khi đến đất nước Đông Nam Á xinh đẹp này là gì?

- Từ khi có cơ hội tới Việt Nam, tôi đã vô cùng phấn khích. Tôi rất vui khi được có mặt tại đây. Tôi biết Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á có nhiều tiềm năng về bóng đá. Nhưng khi gặp các cầu thủ Việt Nam lần đầu tiên, tôi thực sự ngỡ ngàng.

Họ có tốc độ tuyệt vời cùng kỹ thuật và thể hình đẹp. Nhưng họ không hề biết rằng mình chất lượng như thế nào, họ không biết tiềm năng của họ rất tốt cả trong so sánh với Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Điều đó khiến họ mất tự tin.

- Vậy ông đã làm thế nào để đem tới sự tự tin cho họ?

- Điều tôi phải làm là giúp họ kiểm soát được trạng thái tinh thần. Họ phải tìm thấy sự tự tin ở chính mình. Sau đấy, tôi nhận ra cầu thủ Việt Nam giống như những miếng bọt biển. Họ tiếp thu kiến thức mới rất nhanh, họ luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới lạ. Khi họ không biết một điều gì đó và được tôi giảng giải, họ luôn nói rằng ‘Ồ, thì ra là thế’.

- Chúng tôi được biết ông cũng thay đổi nhiều chi tiết trong việc ăn uống của họ?

- Chính là như thế. Một điều khác mà tôi thấy cần phải thay đổi là chuyện dinh dưỡng. Đồ ăn của cầu thủ Việt Nam không phù hợp với các VĐV thể thao. Việc này với tôi rất quan trọng. Khi cầu thủ ăn uống đúng cách, họ sẽ khỏe mạnh. Họ sẽ được chuẩn bị tốt và sẽ tập luyện tốt. Điều đó sẽ mang tới cho họ sự tự tin.

Thay đổi lớn nhất của U23 Việt Nam dưới thời Park Hang-seo là tinh thần. Ảnh: AFC.

- Nhưng chiến thuật vẫn là điều quan trọng nhất phải không?

- Đúng vậy, điều quan trọng nhất vẫn là bóng đá. Hầu hết cầu thủ Việt Nam đều muốn “chơi” bóng thực sự. Họ muốn trở nên giống như Barcelona. Nhưng thực tế thì không phải lúc nào chúng ta cũng làm được điều đó.

Đội tuyển Việt Nam thường có 4 cầu thủ đứng phía sau (4 hậu vệ không lên hỗ trợ trong các đợt tấn công - PV). Nhưng tôi đã thay đổi điều đó và sử dụng họ như những trạm luân chuyển bóng. Triết lý của tôi là ‘chơi tốt một trận, bạn sẽ có những trận chất lượng hơn’.

- Vậy còn những người học trò thì sao? Tôi được biết có một tuyển thủ U23 Việt Nam từng chơi tại Hàn Quốc là Xuân Trường?

- Cậu ấy từng chơi tại K.League (trong màu áo Incheon và Gangwon). Cậu ấy nói được tiếng Hàn, điều đó giúp ích rất nhiều cho tôi. Tôi không hiểu hết văn hóa Việt Nam nên cậu ấy phải giải thích rất nhiều thứ cho tôi.

- U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông đã làm nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018. Đó có phải là sự khởi đầu hoàn hảo cho tham vọng của ông với bóng đá Việt Nam?

- Tương lai bóng đá Việt Nam trong 2 tới 3 năm nữa là điều tôi chưa thể biết được. Nhưng ngay lúc này, tôi muốn có thêm một bước tiến nữa. Tôi muốn U23 Việt Nam đánh bại Uzbekistan (ở trận chung kết tới).

- Xin cảm ơn và chúc ông may mắn ở trận chung kết tới.