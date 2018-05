HLV Park Hang-seo và câu chuyện truyền đam mê, theo đuổi ước mơ lớn

HLV Park đề cao tính kỷ luật và tập thể trong bóng đá. Những nỗ lực thực hiện mục tiêu sống cùng việc khéo léo dẫn dắt các học trò giúp ông được yêu mến.

Từ khi đến Việt Nam, HLV người Hàn đã cho thấy sự quyết đoán và nghiêm khắc của mình. Ông đề cao tính kỷ luật và tập thể trong bóng đá. Điều này thể hiện ở mục tiêu HLV Park Hang-seo đặt ra tại Việt Nam là xây dựng một đội bóng mà cả thầy và trò cùng trở thành một, nỗ lực hết mình trên hành trình chinh phục chiến thắng.

Bóng đá - theo phong cách Park Hang-seo, chính là mang đậm lối chơi thoải mái, vui vẻ, thiên về tấn công nhưng dựa trên nền tảng tuân thủ kỷ luật. Ông áp dụng nguyên tắc khắt khe về giờ giấc tập luyện, chế độ ăn uống, rèn luyện thể lực… Ngoài ra, các cầu thủ cũng không được sử dụng điện thoại khi ăn, vị HLV khuyến khích mọi người trao đổi, nói chuyện cùng nhau để thêm phần gắn kết.

Ông Park đề ra kỷ luật nhằm mục đích chuẩn bị sức bền và dẻo dai cho các cuộc va chạm trên sân cỏ. Lối chơi bóng ngắn kết hợp những đường chuyền nhanh chỉ được phát huy khi cầu thủ có được thể lực sung mãn và bền bỉ.

Điểm nổi bật trong cách cầm quân của ông Park Hang-seo còn nằm ở việc tận dụng điểm mạnh sẵn có của nguồn tài nguyên bóng đá Việt, kết hợp cùng sự khác biệt từ kiến thức và kinh nghiệm tích lũy của nhà cầm quân xứ Hàn.

Lợi thế về vóc dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn được khai thác triệt để. Tùy từng đối thủ mà HLV có chiến thuật linh hoạt trong bày binh bố trận và cách thay người để duy trì thể lực. Những màn trình diễn thành công của đội tuyển từ vòng chung kết U23 châu Á cho đến V.League đang diễn ra có phần không nhỏ từ chiến lược của ông Park.

Không chỉ được biết đến là một huấn luyện viên có tính kỷ luật cao, HLV Park Hang-seo còn là một người thầy nắm rõ tâm lý các học trò. Nhà cầm quân người Hàn quốc luôn tìm hiểu khả năng, tính cách của mỗi học trò để giúp họ phát huy năng lực cá nhân. Hơn hết, chính niềm tin tưởng vào các học trò cùng nhiệt huyết về sự tự tin mà ông truyền cho các cầu thủ trở thành động lực tạo nên chiến thắng.

Nếu trên sân bóng, Park Hang-seo có bộ nguyên tắc rèn giũa dành học trò thì trong cuộc sống, ông cũng đặt cho mình những mục tiêu rõ ràng và cam kết theo đuổi.

“Mục đích của tôi là muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam bằng những triết lý, bí quyết, kiến thức về thể thao của mình. Thời gian vừa qua, tuy đạt được những thành quả nhất định nhưng chúng tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi và các cầu thủ sẽ nỗ lực hết sức để xây dựng nền tảng cho sự phát triển cho bóng đá Việt Nam từng chút một”, HLV Park Hang-seo nói về mục tiêu khi ông đến Việt Nam.

Với tư cách là một công dân Hàn Quốc, nhà cầm quân cũng mong bằng việc thực hiện mục tiêu của mình tại Việt Nam, ông có thể đóng góp vào sự phát triển tình hữu nghị giữa Việt - Hàn.

Mới đây, HLV Park Hang-seo vừa công bố thêm một vai trò mới - trở thành đại sứ thương hiệu cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan).

Là “người truyền cảm hứng cho những giấc mơ” cũng giống như thông điệp từ vai trò HLV mới đảm nhận, ông cho biết: “Đối với tôi, Ngân hàng Shinhan không chỉ là đối tác tài chính đáng tin cậy mà còn là người bạn đồng hành trong nhiều nhiều hoạt động của tôi tại Việt Nam. Với vai trò là đại sứ thương hiệu, tôi hy vọng sẽ cùng Ngân hàng Shinhan lan tỏa những giá trị và tinh thần tốt đẹp từ Hàn Quốc đến người Việt Nam”.

Ngân hàng Shinhan thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group) - một trong bốn tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc có niêm yết tại sàn chứng khoán Hàn Quốc và New York. Năm 2016 và 2017, Ngân hàng Shinhan lọt vào top 50 ngân hàng thương mại an toàn nhất thế giới do Tạp chí Global Finance bình chọn.

Sau hơn 25 năm phát triển bền vững tại Việt Nam, cuối năm 2017, Ngân hàng Shinhan đã hoàn tất thương vụ mua lại mảng bán lẻ của Ngân hàng ANZ. Tính đến tháng 4, Shinhan sở hữu 30 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, tiếp tục giữ ngôi vị là ngân hàng nước ngoài lớn tại Việt Nam. Với tiềm lực tài chính và nguồn nhân lực dồi dào, Ngân hàng Shinhan sẵn sàng đồng hành để tối ưu hóa các kế hoạch tài chính của từng khách hàng.

Độc giả tham khảo thêm tại đây hoặc liên hệ 1900 1577.