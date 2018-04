Hồ Ngọc Hà tái hiện một phần siêu hit 'Havana' tại Hoa hậu Biển

Sau đêm diễn thời trang ở Tuần lễ Thời trang Việt Nam tối 19/4, Hồ Ngọc Hà tiếp tục là "vedette" trong đêm chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu tối 21/4. Cô là ca sĩ trình diễn cuối cùng với liên khúc Keep Me In Love - Destiny.