Hồ Ngọc Hà trở lại nhưng có lợi hại được như xưa?

Sau thời gian có phần im ắng, Hồ Ngọc Hà vừa ra mắt MV "Em muốn anh đưa em về" như một sự trở lại. Sản phẩm không tệ nhưng cũng có nhiều điểm đáng để bàn luận.

Em muốn anh đưa em về - Hồ Ngọc Hà "Em muốn anh đưa em về" là sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu, do Đinh Hà Uyên Thư đạo diễn.

Loại hình: Music Video

Thể loại: Dance Music/ EDM

Nhạc sĩ: Đỗ Hiếu

Hòa âm: Lê Minh Hiếu - Duck V - Shin Hồng Vịnh

Đạo diễn MV: Đinh Hà Uyên Thư

Zing.vn đánh giá: 6/10 điểm

Tối 28/8, Hồ Ngọc Hà ra mắt MV Em muốn anh đưa em về. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ trong năm 2018 sau thời gian khá im ắng, thậm chí nhiều ý kiến cho rằng "nữ hoàng giải trí" đã qua thời hoàng kim.

Theo như thông tin từ ê-kíp của Hồ Ngọc Hà, MV Em muốn anh đưa em về đạt 500 nghìn lượt xem trên YouTube sau 3 giờ đăng tải. Sau 24 giờ, MV của nữ ca sĩ cán mốc 2,1 triệu lượt xem. Thành tích này không quá "khủng", nhưng cũng khẳng định sản phẩm của Hà Hồ được quan tâm.

Hà tự đưa Hà về... với dance

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, Hồ Ngọc Hà có sự chuyển hướng trong âm nhạc. Kể từ cuối năm 2016, thông qua dự án âm nhạc Love Songs, nữ ca sĩ chuyển định hướng làm "nữ hoàng giải trí" sang những ca khúc nồng nàn ballad như Gửi người yêu cũ, Cả một trời thương nhớ.

Nhưng với Em muốn anh đưa em về, một sáng tác của Đỗ Hiếu, Hồ Ngọc Hà đưa mình về lối cũ với nhạc dance cùng hình ảnh sexy, gợi cảm. Đây cũng là phong cách từng định danh với Hồ Ngọc Hà.

Đây là ca khúc đậm chất Đỗ Hiếu, tức có giai điệu bắt tai, ca từ trẻ trung, dễ nghe, lồng ghép những câu tiếng Anh tạo điểm nhấn. Nam nhạc sĩ biết cách căn chỉnh để ca khúc trở nên vừa vặn với ca sĩ. Trong cấu trúc bài hát, biết tạo những điểm nhấn, những câu bắt tai để giúp sáng tác có thể thành bản hit. Em muốn anh đưa em về vẫn theo mô-típ ấy, ngay cả cách đặt nhan đề.

Với nhạc dance, cách hát của Hồ Ngọc Hà tỏ ra vừa vặn. Bài hát cũng không yêu cầu phải dụng công quá nhiều. Bản năng giọng hát, kỹ thuật hay cảm xúc của ca sĩ đều chỉ cần ở mức vừa phải. Do vậy, nếu hát live song song với vũ đạo, nữ ca sĩ cũng dễ dàng thể hiện.

Thời gian gần đây, giọng hát của Hồ Ngọc Hà được đánh giá là ngày càng tốt hơn, nồng nàn và nhiều tình tự, nhưng nữ ca sĩ lại tự đưa mình về phong cách cũ cũng là một bất ngờ. Tất nhiên, mỗi ê-kíp đều có những dụng ý riêng.

Đây là ca khúc nhạc dance đầu tiên của Hồ Ngọc Hà sau khoảng thời gian dài hát các bản nhạc Pop/Ballad.



Có thể ở thời điểm hiện tại, ê-kíp Hồ Ngọc Hà thấy nữ ca sĩ phù hợp để trở về phong cách sexy, gợi cảm sôi động của dance dạng EDM. Nhưng với những người yêu thích Love Songs, và từng hy vọng thần tượng thoát mác "giọng ca giải trí", nếu có cảm giác tiếc nuối, cũng là dễ hiểu.

Về hòa âm, Em muốn anh đưa em có lối hòa âm phù hợp với dance music, tiết tấu nhanh và sôi động. Ưu điểm là người nghe không bị nản dù nghe nhiều lần mà còn có cảm giác hứng khởi.

Nhưng hạn chế là khi kết hợp với phần ca từ không quá trau chuốt khiến ca khúc trở nên "trôi tuột". Do vậy, với nhiều khán giả, nghe xong có thể không đọng lại gì, và cũng không có nhu cầu nghe lại.

Không dở nhưng cũng không mới

Nhạc của Đỗ Hiếu không thể coi là dở. Về dance music hay cụ thể là EDM, Việt Nam có nhiều gương mặt. Nhưng nếu Sim V là EDM học thuật, Touliver là EDM "ngông", "ngầu", Đỗ Hiếu lại là một nét EDM sexy đặc trưng và rất thời trang.

Nhưng xác đáng mà nói, Em muốn anh đưa em về không thực sự mới, với cách sáng tác khá quen thuộc trong nhạc Việt.

Đó là lý do khi mới nghe qua, nhiều người có cảm giác bài hát này có nét na ná một vài ca khúc trước đó của chính Đỗ Hiếu.

Thực tế, việc ca khúc có sự tương đồng trong một vài nét nhạc là điều có thể thông cảm, nhất là khi cùng thể loại, cùng người sáng tác hoặc cùng ca sĩ thể hiện. Nhưng cảm giác quen tai khi nghe, cùng đồng với nhận định Em muốn anh đưa em về không mới mẻ, và có nhiều sáng tạo về âm nhạc.

Ca khúc tương đối văn minh, nhưng vẫn là cách hát, hòa âm, làm nhạc có phần quen thuộc. Thậm chí, nếu so với một số ca khúc trước của Hồ Ngọc Hà thuộc cùng thể loại nhạc như Destiny, What it love hay Hãy thứ tha cho anh, Em muốn anh đưa em về còn có phần kém bắt tai và sôi động hơn.

Tất nhiên, Em muốn anh đưa em về vẫn mang lại cảm giác mới mẻ cho người hâm mộ Hồ Ngọc Hà, nhất là những người đã chờ đợi rất lâu để thấy lại sự sexy, nóng bỏng và sôi động của nữ ca sĩ. Nhưng về âm nhạc, sự trở lại này từng được kỳ vọng nhiều hơn thế.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tiếp tục gây ấn tượng về diễn xuất, đặc biệt trong những cảnh tình tứ, thân mật.

Kim Lý và Hà Hồ diễn tốt những cảnh tình tứ

Về mặt hình ảnh, MV Em muốn anh đưa em về do Đinh Hà Uyên Thư - nữ đạo diễn MV ăn khách, được ưa chuộng và gần như là số 1 trên thị trường hiện nay. Đinh Hà Uyên Thư nổi tiếng với khả năng sáng tạo, và không lặp lại chính mình.

Với Em muốn anh đưa em về, cô lại đưa đến một câu chuyện mới về hình ảnh, và tất nhiên khá phù hợp so với nội dung ca từ của bài hát. Hình ảnh cũng được cho là bắt kịp với tiết tấu và nhịp điệu của ca khúc, dù đôi chỗ, hình ảnh vẫn có phần chậm hơn nhạc.

Câu chuyện của MV xoay quanh mối quan hệ hai người với nhân vật chính là Hồ Ngọc Hà, và sự tham gia diễn xuất của Kim Lý. Tình tiết đúng kiểu music video, mọi thứ diễn ra chóng vánh. Hai người ở hai phòng cạnh nhau, kết nối với nhau, yêu nhau say đắm, và sau đó bắn chết nhau.

Bối cảnh MV không quá hoành tráng nhưng tương đối đẹp với địa điểm là Huế - Hội An - Đà Nẵng. Màu sắc của MV cũng khá đẹp mắt, cuốn hút dù là màu phổ biến. Đặc biệt, diễn xuất của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thuyết phục trong những cảnh tình tứ, thân mật, gần như không có gì chê trách.

Tuy vậy, câu chuyện hay hình ảnh của MV cũng không có nhiều đặc sắc khác biệt. Điểm gây bất ngờ duy nhất là cảnh cuối cùng, còn những tình tiết khác thoảng quá và không để lại nhiều ấn tượng.

Hình ảnh có nét giống với MV của Jennifer Lopez?

Trang phục của Hồ Ngọc Hà có điểm tương đồng với ca sĩ Jennifer Lopez trong MV I'm Into You.

Theo phát hiện của nhiều fan US-UK, một số cảnh trong MV Em muốn anh đưa em về có phần na ná với MV Jennifer Lopez - I'm Into You, trong đó đáng kể là cảnh nhân vật nam chạy đến phía nữ chính, và cảnh tình tứ của hai người tại bờ biển.

Trang phục của Hồ Ngọc tại bờ biển cũng được cho là có nhiều nét giống với trang phục của Jennifer Lopez trong MV I'm Into You dù không khó để nhận ra bộ phục trang của giọng ca Destiny có phần táo bạo và... gây hiểu nhầm hơn.

Có thể là vô tình hoặc cố ý. Nhưng, tất nhiên, mọi phát hiện và so sánh đều có thể bị cho chủ quan và khập khiễng.

Sau tất cả, điểm cần được ghi nhận là Hồ Ngọc Hà đã trở lại, không lâu sau câu hỏi của nhiều người "Hồ Ngọc Hà của năm 2018 đang ở đâu?". Em muốn anh đưa em về cũng là sản phẩm đầu tiên trong năm 2018 của nữ ca sĩ, dù có thể không quá xuất sắc, và gây bão như kỳ vọng, nhưng cũng là dấu hiệu tích cực, ít nhất là với fan của nữ ca sĩ.