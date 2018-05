Hồ nước nào gắn với chuyện tình của chàng Cốc, nàng Công?

Câu 5. Tỉnh Thái Nguyên giàu nguồn tài nguyên khoáng sản nào? Sắt

Nhôm

Vàng

Than Theo Cổng thông tin điện tử Thái Nguyên, tỉnh được đánh giá có trữ lượng than lớn thứ hai cả nước (sau Quảng Ninh), bao gồm than mỡ, than đá được phân bố ở huyện Đại Từ và Phú Lương. Tiềm năng than mỡ có khoảng 15 triệu tấn, trong đó trữ lượng tìm kiếm thăm dò khoảng 8,5 triệu tấn, chất lượng tương đối tốt, tập trung ở các mỏ Phấn Mễ, Làng Cẩm, Âm Hồn.