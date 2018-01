Hoa hậu H'Hen Niê: 'Tôi chưa từng có bạn trai, chưa biết yêu là gì'

Hoa hậu H'Hen Niê

Em cám ơn chị vì đã quan tâm và có sự chia sẻ, đồng cảm với em. Cận kề đêm chung kết, em rất ao ước ba mẹ sẽ đến theo dõi mình. Trước đây, em từng thi Next Top nhưng cảm giác tại cuộc thi này rất khác, em thật sự mong muốn có ba mẹ bên cạnh.

Em nhớ sau đêm bán kết, mình gọi điện thoại nhắn ba mẹ giữ lịch 2/12 để theo dõi đêm chung kết nhưng không may bị đổi lịch sang ngày 6/1. Nhưng may mắn là ba mẹ vẫn sắp xếp và đến với em. Ngày ba mẹ lên Nha Trang, em muốn có một người đi cùng cả hai nhưng điều kiện không cho phép. Lúc đó, em chỉ có 2 vé do BTC cung cấp để dành cho người thân nhưng không đủ điều kiện để mua thêm vé. Ngày ba mẹ lên Nha Trang, cả gia đình được gặp gỡ vào buổi sáng, em còn lấy đồ ăn cho ba mẹ nữa. Sau đó, do phải tập trung chuẩn bị nên em không thể chỉ dẫn ba mẹ đi thêm. Do đó, em chỉ biết căn dặn kỹ ba mẹ nếu có gì hãy hỏi bảo vệ.

Trong đêm thi, em thật sự không biết ba mẹ đang ngồi ở đâu nên mỗi phần trình diễn, em đều cố gắng nhìn xung quanh như cách để gửi nụ cười đến ba mẹ. Sau đêm chung kết, em hỏi ba mẹ có vui không, có khóc không. Lúc đó, Mẹ nói rất vui nhưng hỏi em được giải gì, có phải giải đặc biệt không? Mẹ em gọi ngôi vị hoa hậu là "giải đặc biệt" nghe rất thương.