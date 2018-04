Hoa hậu Hàn Quốc công bố ảnh cưới với nghệ sĩ trẻ kém 18 tuổi

Ham So Won sinh năm 1976 tại Hàn Quốc. Cô gây chú ý sau khi giành ngôi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Thời gian sau, Ham So Won chính thức tham gia đóng phim và nhờ vai Kim Hyun Hee trong Tình dục là chuyện nhỏ trở nên nổi tiếng. Cùng với Jang Nara, Joo Ja Hyun, Ham So Won đã chọn Trung Quốc là nơi phát triển sự nghiệp. Nói về giai đoạn đầu khi mới nổi, nghệ sĩ 42 tuổi luôn tự hào.