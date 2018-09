Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy dịu dàng trong bộ ảnh áo dài ở Hội An

"Dù đã đến Hội An nhiều lần nhưng một ngày được khám phá nơi đây qua lăng kính của một cô gái sinh ra và lớn lên tại phố Hội thì lại khiến cho chị cảm thấy nơi này thêm thú vị và hấp dẫn. Từng góc phố, ngôi nhà đều được em giới thiệu thật say sưa và tỉ mỉ, đặc biệt hào hứng khi chỉ cho chị những món ngon nằm trong con hẻm nhỏ. Chị đã cảm nhận cô bé này hẳn phải yêu và hiểu Hội An lắm thì mới có thể giới thiệu một cách truyền cảm hứng đến thế" , Ngọc Hân nói cảm nhận về Tiểu Vy trong lần gặp đầu tiên.