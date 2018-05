Hoa khôi Ngoại giao: 'Bạn trai có rất nhiều, nhưng người yêu thì chưa'

Sau cuộc thi "Hoa khôi Ngoại giao 2018", Thùy Dương tiếp tục việc học, làm khóa luận và thi chứng chỉ tiếng Anh. 9X muốn bồi dưỡng kiến thức trước khi chọn nghề nghiệp.

Tân hoa khôi Ngoại giao chơi guitar, khoe giọng hát ngọt ngào Lê Ngọc Thùy Dương đăng quang "Miss DAV 2018" ở tuổi 21. Ngoài đời, 9X sở hữu vẻ trẻ trung hơn tuổi thật và hát hay, đàn giỏi.

L

ê Ngọc Thùy Dương (21 tuổi, sinh viên ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao) giành vương miện cuộc thi Hoa khôi Ngoại giao 2018 (Miss DAV 2018).

Trở thành người đại diện cho hình ảnh sinh viên của ngôi trường danh tiếng như Học viện Ngoại giao là thách thức không nhỏ cho tân hoa khôi.

Ở góc độ cá nhân, gặp gỡ Thùy Dương trong diện mạo đời thường gần gũi, thú vị hơn việc nhìn cô tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu.

Sở hữu vương miện không có nghĩa xinh đẹp, tài năng nhất

Nếu câu nói “Thời sinh viên càng nhàn, quãng đời phía sau của bạn sẽ càng nhạt” là đúng, có lẽ sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, cuộc đời của Thùy Dương sẽ chỉ toàn tháng năm rực rỡ. Trong 4 năm sinh viên, 9X nhiều lần giành học bổng nhờ thành tích học tập tốt và hoạt động ngoại khóa tích cực.

Lê Ngọc Thùy Dương trở thành hoa khôi Học viện Ngoại giao khi là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông Quốc tế.

Không nhiều sinh viên chịu khó “thử lửa” qua các công việc khác nhau như cộng tác viên truyền thông, trợ giảng trung tâm tiếng Anh, MC, phóng viên, trợ giảng cho thầy cô ở khoa... giống Thùy Dương.

Tuy nhiên, những năm tháng sinh viên của Dương vẫn thiếu một điểm nhấn. Bạn bè, thầy cô động viên cô tham gia cuộc thi Hoa khôi Ngoại giao 2018 (Miss DAV) - nơi có thể cho cô kỷ niệm đẹp tuổi trẻ.

Dương cũng thấy được sự đồng điệu giữa tiêu chí cuộc thi - đề cao vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn, nhân cách thay vì tập trung vào vẻ đẹp ngoại hình - với quan điểm của mình nên quyết định tham gia.

“Bề ngoài có thể thay đổi theo thời gian, nhưng giá trị từ bên trong không thay đổi là trí tuệ, tâm hồn, lòng nhân ái, sự tự tin… Đó mới chính là giá trị giúp một cô gái bình thường cũng có thể làm nên điều phi thường”, Thùy Dương bày tỏ.



Thùy Dương đề cao vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn, nhân cách hơn là yếu tố ngoại hình.

Thời gian tham gia Miss DAV 2018 hơn 2 tháng, Dương vừa lo chuẩn bị phần thi, vừa làm khóa luận, trợ giảng và thi chứng chỉ tiếng Anh khiến sức khỏe ảnh hưởng. Nhưng 9X quan niệm: "Không làm thì thôi, đã làm phải thực hiện cho tới để khi nhìn lại không phải nói câu “giá như”.

Để có được phần thi Tài năng (thể hiện ca khúc dân ca Lý Mười Thương) tròn trịa nhất, cô đi học hát tiếng Huế và tập luyện hàng chục lần chỉ để trau chuốt một động tác vũ đạo.

Màn trả lời ứng xử bằng tiếng Anh trôi chảy, rành mạch trong đêm chung kết cũng không nhờ ăn may, mà là cả quá trình đầu tư học tiếng Anh nghiêm túc từ cấp 2 của Thùy Dương. Phần thi này giúp 9X nhận nhiều lời khen ngợi.

Thử tài đọc và hát tiếng Anh của Hoa khôi Ngoại giao 2018 Thùy Dương bật mí bí kíp học tiếng Anh của mình là nói chuyện với bạn, viết nhật ký, đọc báo nước ngoài 30 phút/ngày.

Với Thùy Dương, danh hiệu Hoa khôi Ngoại giao cao quý, nhưng không có nghĩa người sở hữu vương miện là xinh đẹp và tài năng nhất. Nữ sinh cho rằng ngôi trường mình theo học còn nhiều ẩn số chưa được tìm ra.

“Mình nghĩ sự tự tin, thêm một chút may mắn đã giúp mình chạm tay tới vương miện”, Dương bày tỏ.

Thùy Dương cho rằng sự tự tin, một chút may mắn đã giúp cô chạm tay tới vương miện.

Cởi đôi giày cao gót, váy dạ hội, đặt xuống vương miện…, Thùy Dương trở lại là nữ sinh năm thứ tư với quần jeans, áo phông, giày thể thao.

“Đêm đăng quang trở về nhà, bà ngoại ốm mệt vẫn thức tới 3h sáng chúc mừng khiến mình rất xúc động. Các thầy cô chúc mừng, sinh viên thì cười, vẫy tay với mình. Mình tự thấy trách nhiệm là thể hiện tốt giá trị của sinh viên Ngoại giao - năng động, tầm nhìn, sáng tạo - và lan tỏa cho sinh viên trong trường", Dương chia sẻ.

Có tham gia các cuộc thi sắc đẹp lớp hơn hay không, với tân hoa khôi Ngoại giao là chuyện trong tương lai, chưa thể nói trước. Trước mắt, 9X muốn tập trung cho các kế hoạch ngắn của bản thân để từ đó đi chặng đường dài, thay vì ngồi nghĩ về tương lai sẽ thế nào.

Miss DAV 2018 qua đi để lại cho Thùy Dương nhiều bài học và những người bạn.

Thường xuyên nghe điệp khúc "con nhà người ta"

Từ cấp một, Thùy Dương tham gia khá nhiều phong trào văn nghệ, đoàn thể ở trường. Cấp 2 của Dương nổi bật với giải học sinh giỏi Văn, Sử cấp quận.

Lên cấp 3, Thùy Dương chuyển sang học khối tự nhiên như ông bà, bố mẹ góp ý. Tuy nhiên, đến lớp 12, Dương mới nhận ra đó không phải lựa chọn thích hợp. Cô quyết định chuyển sang ban D để thi vào Học viện Ngoại giao. Đặc biệt, 9X chỉ đăng ký một bộ hồ sơ thi vào trường.

Thùy Dương nhận thấy mình có khả năng giao tiếp, diễn đạt, kết nối người khác nên thích hợp thi vào ngành Truyền thông Quốc tế của Học viện Ngoại giao.

Dương chia sẻ nghe làm trợ giảng ở khoa có vẻ "nghiêm trọng lắm", song thực tế để đảm nhận vị trí này không khó. Qua một buổi nói chuyện, Dương được thầy cô về định hướng, chuyên môn, khả năng rồi nhận việc.

Về chuyên môn, Thùy Dương cùng giảng viên lên lớp chuẩn bị bài, đôi khi là giảng bài, chấm điểm và là cầu nối giữa giảng viên - sinh viên. Cô "trợ lý nhỏ tuổi" trạc lứa cùng sinh viên nên rất dễ trò chuyện, kết nối.

Về công việc hành chính, Dương liên hệ hợp đồng, viết đơn, thư từ cảm ơn, liên hệ tọa đàm. Cái được của công việc này với hoa khôi là học hỏi từ chính thầy cô, sinh viên mình tiếp xúc, cập nhật tri thức từng giờ, từng ngày để đem tới cho sinh viên thông tin sát thực nhất.

Thùy Dương sở hữu profile đẹp với nhiều thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa.

Profile đẹp kiểu "tài sắc vẹn toàn" là vậy nhưng Lê Ngọc Thùy Dương không nhận giỏi, chỉ mô tả mình là con người chăm chỉ, nỗ lực.

"Khi đề cập bản thân, mình muốn nói đến cả quá trình. Mình không dám nhận con ngoan trò giỏi. Ở nhà, bố mẹ cũng hay nhắc tới 'con nhà người ta', mà mình với các bạn hay nói đùa rằng không biết tìm nhân vật này ở đâu", Thùy Dương cười nói.

Cuộc nói chuyện tạm ngừng trong vài phút khi Dương phát hiện chiếc guitar trong góc phòng. Đặt chiếc guitar lên đùi, cô chỉnh dây rồi gõ thử vài nhịp. Con gái khi chơi đàn guitar và hát quả thực có sức hút rất lớn.

Những "khán giả" có mặt khi ấy cùng "feel the beat" cùng Dương qua ca khúc The Show (Lenka), I’m Your (Jason Mras), rồi Chênh vênh (Lê Cát Trọng Lý).

Tân hoa khôi Ngoại giao học chơi guitar từ cấp 3 vì yêu mến tính giản dị, chất du ca, linh động có thể ôm đi khắp nơi của loại nhạc cụ này. Tay con gái mềm, cộng thêm hơi ngắn, bấm ngón chưa chuẩn, nút rung, nút vỗ vỡ nhiều là những khó khăn Dương gặp phải.

Đầu ngón tay chai hết, Dương đã nghĩ guitar sinh ra không dành cho mình. Nhưng vốn "đã nói thì phải làm", cô không bỏ cuộc.

Thùy Dương học guitar từ năm cấp 3 vì thích sự giản dị, linh động và chất du ca của loại nhạc cụ này.

Nhận xét về quá trình mình lớn lên, Dương nói mình may mắn có tuổi thơ đẹp. Còn "dậy thì thành công" về ngoại hình, suy nghĩ, hành động, lời nói... hay không thì gia đình, bạn bè là những người có cái nhìn khách quan nhất.

Đúng lúc có người nhắc tới Sơn Tùng M-TP, Thùy Dương bảo không dám nhận là fan nhưng rất "hóng" nam ca sĩ. Tất cả ca khúc của giọng ca Chạy ngay đi cô đều tải về nghe.

Gia đình có truyền thống nghề giáo, thương con bằng sự nghiêm khắc

Ở nhà, Dương tự nhận là đứa trẻ "lý lắc", đôi khi hơi ỷ lại, nhõng nhẽo, hay nói hay cười như như con chim chích suốt cả ngày.

Giờ gia đình hễ ai gặp Dương là trêu “hoa khôi”. Nhỏ không được khen tủi thân, nhưng lớn rồi 9X biết qua những lời chê, trêu của gia đình là niềm tự hào về con cháu mình. Họ ít khi khen vì không muốn chiều chuộng, khiến con ngủ quên trên chiến thắng.

Thùy Dương luôn đặt tình cảm gia đình lên trước mọi thứ trong cuộc sống.

Ông bà, mẹ Dương là giáo viên, cha theo nghề kỹ sư, nên từ nhỏ cô được dạy dỗ rất nghiêm khắc.

Hồi Dương cấp một, cấp 2, những lúc con hư trốn học, không làm bài tập... mẹ không roi vọt, quát mắng, mà chọn cách tâm sự, giúp con hiểu mình cần có trách nhiệm. Sau này, nếu Dương quyết định điều gì, mẹ khuyên ngăn không được, bà vẫn âm thầm giúp đỡ con gái hoàn thành.

Bà ngoại là người nghiêm khắc nhất nhưng cũng dạy cho Thùy Dương nhiều bài học ý nghĩa. Trước khi ở cùng bà ngoại, từ bé đến năm 20 tuổi, mỗi năm, tân hoa khôi chỉ được tới gặp bà vào dịp nghỉ lễ, Tết. Mỗi chuyến về thăm bà được cô ví như đi nghĩa vụ quân sự vì bà rèn từ A-Z, luôn yêu cầu phải học thế này, dạy em thế kia, từng ly từng tí.

Thùy Dương được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ.

Nghiêm khắc nhất, nhưng trong gia đình Dương cũng không ai khoan dung được như bà ngoại. Khi cháu gái làm sai, bà luôn lắng nghe, tìm hiểu lý do và khuyên nhủ.

"Người cháu yêu nhất phải là bản thân. Yêu mình rồi mới có trách nhiệm, yêu được người khác. Yêu để biết cái gì tốt, cái gì xấu, làm điều tốt nhất cho mình", Thùy Dương rưng rưng khi nhớ lời bà dặn.

Mỗi mảnh ghép trong gia đình lại thương Dương và dạy bảo cô theo cách riêng. 9X biết ơn sự nghiêm khắc của họ mà nhờ đó biết sai phải xin lỗi, phải sửa chữa, bướng phải có điểm dừng. Và con dù có hư hay nổi loạn cỡ nào vẫn sẽ nhỏ bé, sống dưới sự bao bọc của cha mẹ.

Thực tế khi ra ngoài xã hội, người ta có giỏi hơn con mình bao nhiêu, khi cần giúp đỡ, gia đình vẫn là nguồn động viên lớn nhất.

Cô gái 21 tuổi hay cười hay nói có những phút trầm lặng khi nói về gia đình.

Về ngoại hình, Dương thích đôi mắt đã cho cô biệt danh "Tít" vì khi cười “không thấy Tổ quốc” đâu. 9X thấy vui vì khi mọi người nhìn vào sẽ truyền cho họ cảm xúc tích cực. Bên cạnh đó, bàn tay cũng là "bạn đồng hành" đắc lực trong mọi việc, cũng lưu lại những gì đã trải qua trên những vết chai, vết xước.

Ngoại hình, xuất thân là thứ không thay đổi. Dương cho rằng không nên đánh giá một người từ đó, mà dựa vào các yếu tố có thể cải thiện như thái độ, cử chỉ, hành động, ứng xử.

"Bạn trai mình có rất nhiều, nhưng người yêu thì chưa. Tình yêu là sự rung động, rất khó để lên danh sách những điểm mà mình thích ở bạn trai. Nếu tìm chàng trai có những điểm trong danh sách đó rồi yêu, đấy không phải là rung động mà là chọn lựa. Có lý do thì không còn là tình yêu nữa", Thùy Dương bày tỏ quan niệm trong tình yêu.

Thời gian tới, Thùy Dương quay lại học tiếng Nga và trau dồi chuyên môn để có sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai.

Hoa khôi Ngoại giao 2018 ứng xử trôi chảy bằng tiếng Anh Nhận câu hỏi tiếng Anh liên quan tới việc bảo tồn những giá trị văn hóa Việt, Lê Ngọc Thùy Dương đã đưa ra câu trả lời rõ ràng, rành mạnh, nhận sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người.