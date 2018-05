Hòa Phát: Vụ cháy 3 người chết là sự cố hy hữu

Đại diện Tập đoàn Hòa Phát phủ nhận nguyên nhân vụ cháy ở khu liên hợp gang thép Kinh Môn là nổ khí metan. Trong khi đó, công an địa phương vẫn củng cố hồ sơ vụ việc.

Sau 10 ngày xảy ra sự cố cháy lò thổi số 2 tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát (huyện Kinh Môn, Hải Dương) khiến 4 người thương vong, trung tá Phạm Chí Hiếu, Trưởng công an huyện Kinh Môn, cho biết cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, củng cố hồ sơ.

“Vụ cháy vừa xảy ra nên chúng tôi đang điều tra xác minh. Khi đủ tài liệu, căn cứ mới xác định có khởi tố vụ án hay không”, trung tá Hiếu nói.

Theo trung tá Hiếu, sau khi sự cố xảy ra, nhiều cơ quan ban ngành từ tỉnh, trung ương về làm việc. Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp cùng Công an huyện Kinh Môn khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Về nguyên nhân cái chết của các công nhân, Công an huyện chờ công bố từ Viện Khoa học Hình sự.

Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: Phạm Trường.

Hòa Phát: Vụ cháy là việc hy hữu

Trao đổi với Zing.vn, đại diện Tập đoàn Hòa Phát cũng cho biết Công an tỉnh Hải Dương, Thanh tra Sở Lao động vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Đơn vị này khẳng định tất cả khu vực sản xuất cũng như sửa chữa trong khu gang thép đều có quy định riêng về an toàn lao động. Lò số 2 đã dừng hoạt động và bắt đầu sửa chữa từ cuối tháng 3.

"Thông tin cho rằng có khí metan là không chính xác, bởi lò thổi luyện thép ngay cả khi hoạt động cũng không có khí này", đại diện Hòa Phát thông tin.

Về việc trước khi xảy ra sự cố, nhóm công nhân sửa chữa lò phía dưới lò (cao 9,8 m, rộng 4 m) mà ở trên lại có công nhân hàn xì, đơn vị này cho biết gần 10 năm qua, việc xây sửa lò thổi được triển khai thường xuyên và không có vấn đề gì. Công ty có đội ngũ giám sát an toàn lao động đông, các nhà thầu tham gia thi công cũng có nhân viên chuyên trách về an toàn theo dõi cùng.

“Sự việc lần này thực sự là hy hữu và ngoài ý muốn. Khu vực lò thổi là tổ hợp nhiều thiết bị, nhiều vị trí trong phạm vi rộng. Việc sửa chữa cần được thực hiện đồng thời nhằm đảm bảo các yếu tố kỹ thuật. Khi thực hiện công ty đã thực hiện nhiều biện pháp che chắn, đảm bảo an toàn cho công nhân”, đại diện Hòa Phát cho hay.

Sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo công ty đã cùng các gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân, tập đoàn cam kết mọi chế độ cho người lao động. Ngoài ra, Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương sẽ cùng với các gia đình thống nhất mức hỗ trợ thêm ngoài khoản hỗ trợ lo an táng…

Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Hải Dương. Ảnh: Google Maps.

Đối với trường hợp anh Tuyền, người đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia, Hòa Phát sẽ lo toàn bộ chi phí điều trị và chi phí phát sinh cho người thân chăm sóc.

"Vụ cháy là bài học lớn cho doanh nghiệp. Công ty đang rà soát lại một cách toàn diện vấn đề chấp hành an toàn lao động tại khu liên hợp nhằm tránh xảy ra sự cố đáng tiếc như ngày 7/5", đại diện Hòa Phát trả lời Zing.vn.

Hòa Phát cũng phủ nhận thông tin phản ánh khu liên hợp gang thép ở Hải Dương sử dụng công nghệ lạc hậu, xả thải ra môi trường. Sau 10 năm vận hành, các chỉ số về môi trường của khu liên hợp vẫn đảm bảo.

Người thân nghi vấn về nguyên nhân

Khoảng 9h30 ngày 7/5, trong quá trình sửa lò thổi số 2 tại khu liên hợp gang thép Hòa Phát, ngọn lửa bùng phát. Hỏa hoạn khiến 3 công nhân tử vong, 1 người bị thương.

Họ gồm Hứa Văn Tâm (52 tuổi, trú tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành); Nguyễn Văn Tưởng (49 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh); Bùi Văn Tung (33 tuổi, trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn) và Vũ Văn Tuyền (32 tuổi, trú tại xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn).

Ông Nguyễn Văn Pha, Chánh văn phòng UBND huyện Kinh Môn cho biết sau khi sự cố xảy ra, Sở LĐTB&XH của tỉnh, UBND huyện, Công an huyện Kinh Môn đã lập tức vào cuộc kiểm tra. Vụ cháy hiện được Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện điều tra làm rõ.

Bên trong Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Hải Dương, nơi xảy ra vụ cháy khiến 3 người chết, 1 người bị bỏng nặng. Ảnh: Phạm Trường.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được các cơ quan xác định là xỉ than hàn xì rơi vào bao bì vật liệu. Tuy nhiên, người nhà cho rằng còn nhiều khuất tất. Ông Tiến (em trai nạn nhân Hứa Văn Tâm) cho rằng nhà máy đưa ra nguyên nhân là cháy giấy vỏ bao là vô lý. Bởi cháy vỏ bao không thể khiến thi thể ông Tâm co quắp, nội tạng hỏng hết. “Nội tạng anh tôi hỏng hết, hai mắt bị nổ. Nhiều người nhận định đây là nổ khí metan”, ông Tiến chia sẻ.

Em trai nạn nhân chia sẻ khi sự cố xảy ra, người nhà tức tốc chạy đến hiện trường. Nhưng nhân viên nhà máy nhất quyết không cho vào nên không tận mắt nhìn thấy chiếc lò, nơi xảy ra vụ tai nạn.

Ông Tiến nghi ngờ trong lò có khí metan sót lại. Khi ông Tâm và 3 người khác xuống, nhà máy quên không đo khí metan. Thế rồi, khi công nhân hàn xì, xỉ than rơi, kết hợp với khí metan gây nổ.

