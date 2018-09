Hoảng sợ trước BTS, EXO hoãn ngày trở lại?

Thông tin nhóm nhạc EXO hoãn ngày trở lại được các thành viên vô tình tiết lộ qua một buổi trò chuyện khiến người hâm mộ hoang mang.

Mới đây, 3 thành viên của nhóm nhạc EXO là Sehun, Baekhyun và Chen có buổi livestream giao lưu với người hâm mộ. Trong đó, nam ca sĩ hát chính của nhóm là Baekhyn bất ngờ tiết lộ kế hoạch trở lại của họ đã bị hủy.



Mặc dù thông tin này chưa được xác nhận, nhưng người hâm mộ nhóm nhạc vẫn cảm thấy hoang mang lo sợ bởi họ đã chờ đợi màn "come back" này hơn 1 năm qua. Từ khi phát hành album phòng thu thứ 4 mang tên The War vào tháng 7/2017, nhóm chỉ chăm chỉ đi tour và hoạt động cá nhân hoặc nhóm nhỏ.

EXO được lên kế hoạch trở lại vào gần cuối năm 2018 nhưng chưa có thông tin cụ thể.

Thậm chí còn có thông tin, công ty quản lý S.M. Entertainment đã triệu tập thành viên Lay từ Trung Quốc đề về tụ hội với anh em, bởi lệnh cấm vận Hàn Quốc của Trung Quốc đã cởi mở hơn đồng thời thực hiện một album chất lượng với đầy đủ các thành viên. Tuy nhiên, phía Lay vừa đưa ra thông báo anh sẽ chính thức ra mắt tại Mỹ vào ngày 19/10 tới với album solo thứ 3 mang tên Rainforest Where Dreams Don't Fall/NAMANANA.



Như vậy, không chỉ có mong ước tập hợp 9 thành viên EXO không thể thực hiện mà nguy cơ EXO hoãn "come back" cũng đang mở ra nghi vấn.



Thực chất, nhiều người cho rằng việc EXO không thể trở lại trong năm 2018 hoàn toàn có thể xảy ra. Với lực lượng fan hùng hậu, EXO là nhóm nhạc nam số 1 tại Hàn Quốc. Nhưng với sự bành trướng của BTS, thành công của nhóm ngày càng gian nan hơn. BTS giờ đây là đối trọng của EXO tại các lễ trao giải âm nhạc cuối năm. Thậm chí, trong năm 2017 họ nhận được nhiều đề cử Daesang hơn so với đàn anh.



Năm 2018 lại là một năm cực kỳ thành công của khi album Love Yourself: Answer của BTS vượt mốc 1.51 triệu pre-order tại Hàn Quốc và hiện tại đạt khoảng hơn 2 triệu bản. Con số này phá kỷ lục về lượng album đặt trước cũng như lượng album bán ra của một nhóm nhạc nam tại Hàn Quốc. Hai ca khúc mới của nhóm là Fake Love và Idol cũng liên tiếp đạt nhiều kỷ lục về lượt xem trên các trang mạng trực tuyến.

BTS có một năm cực kỳ thành công, hứa hẹn sẽ bội thu giải thưởng.



Album của BTS không chỉ thành công tại Hàn Quốc mà còn rất thành công tại thị trường Quốc tế khi đạt chứng nhận RIAA Gold của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ và đạt No.1 ở Bảng xếp hạng Billboard 200. Không chỉ có khả năng bán album thuần mà nhóm còn có thành tích cực cao trên các bảng xếp hạng nhạc số.



Với thành công rực rỡ và sự công nhận của công chúng Hàn Quốc cũng như quốc tế, sẽ không khó hiểu khi năm nay BTS bội thu đề cử Daesang và Bonsang dành cho Album của năm, Ca khúc của năm, Nghệ sĩ của năm. Hiện tại nhóm nhạc duy nhất có khả năng cạnh tranh với họ là Wanna One, nhưng thành tích cũng không ấn tượng bằng.

Số lượng và lợi nhuận bán album của BTS luôn vượt xa các nhóm nhạc khác.



Với khả năng lớn có thể sẽ trắng tay hoặc thất thu tại các lễ trao giải cuối năm, sẽ không lạ nếu như SM không cho EXO trở lại.

Hiện tại, các thành viên của EXO tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân của mỗi người. Họ có các thành viên như Sehun, Kai là cái tên sáng giá tham dự các tuần lễ thời trang, hay theo đuổi diễn xuất như D.O. Các thành viên còn lại đều có thế mạnh riêng như lập nhóm nhỏ hoặc tham gia show giải trí.

Các thành viên EXO không chỉ phát triển sự nghiệp cá nhân mà còn đối mặt với thời kỳ tham gia nghĩa vụ quân sự.



Sau nhiều năm bị áp chế danh tiếng bởi EXO, 2018 có thể là năm BTS sẽ vươn lên trở thành nhóm nhạc nam số 1 tại Hàn Quốc. Trong khi đó, tương lai của EXO thì vẫn còn bỏ ngỏ.