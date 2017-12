Hoạt hình Nhật Bản (anime) kỷ niệm tròn 100 tuổi

Ngành công nghiệp hoạt hình tại xứ sở hoa anh đào kỷ niệm 100 năm ra đời bằng một video ghi lại quá trình phát triển của họ trong suốt một thế kỷ qua.

Video kỷ niệm hoạt hình Nhật Bản (anime) tròn 100 tuổi Video do Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản thực hiện nhằm ăn mừng ngành công nghiệp giải trí tròn 100 năm ra đời.

2017 là thời điểm đánh dấu ngành hoạt hình Nhật Bản, hay còn gọi là anime, tròn 100 tuổi. Trong những ngày cuối năm, Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản đăng tải video dài gần 15 phút, ghi lại quá trình phát triển của họ trong suốt một thế kỷ qua.

Theo dõi video, khán giả có cơ hội chứng kiến nhiều thể loại hoạt hình khác nhau, từ rối nước, 2D, cho tới 3D, stop-motion... và thuộc nhiều thời kỳ trong lịch sử. Mở đầu video là trích đoạn từ Namakura Gatana - tác phẩm ra đời năm 1917, và là xuất phát điểm cho ngành công nghiệp anime. Bộ phim câm dài 4 phút thực tế mới được phát hiện và phục dựng hồi 2008.

Rất nhiều loạt phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản xuất hiện trong video ăn mừng ngành công nghiệp tròn 100 tuổi. Ảnh: Outnow.

Sau đó, khán giả thoáng được trông thấy nhiều tác phẩm hoạt hình Nhật Bản nổi tiếng như Astro Boy, Speed Racer, Gundam, Sailor Moon - Thủy thủ Mặt trăng, Dragon Ball Z - Bảy viên ngọc rồng, Yu Yu Hakusho - Nhất dương chỉ, Naruto, Detective Conan - Thám tử Conan...

Ngay cả một số tác phẩm gần đây cũng được lựa chọn đưa vào clip. Có thể kể tới bom tấn chiếu rạp Your Name, hay bộ phim In This Corner of the World mới trình chiếu tại Việt Nam.

Song, các fan ruột của anime có thể nhận ra sự thiếu vắng của một “ông lớn” trong video: Studio Ghibli. Có lẽ vì vấn đề bản quyền, Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản không thể sử dụng trích đoạn từ một số bộ phim nổi tiếng như My Neighbor Totoro (1988), Grave of the Fireflies (1988), Princess Mononoke (1997), Spirited Away (2001), The Wind Rises (2013)...

Bất chấp điều đó, video dài 15 phút vẫn là món quà rất thú vị dành cho những người yêu thích ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản.

Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản tỏ ra rất “chịu chơi” khi cho sáng tác một bản nhạc riêng dành cho video mang tên Not an angel, Just a dreamer. Ca khúc do 23 nghệ sĩ khác nhau thể hiện, với một số tên tuổi đáng chú ý như Azumi Inoue, Maaya Uchida, Akira Kushida, JAM Project, TRUE, Ichiro Mizuki...

Theo kế hoạch, vào ngày 1/1/2018, Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản sẽ tổ chức hoạt động nhằm tôn vinh các nghệ sĩ lồng tiếng. Ngoài ra, họ sẽ thông báo kết quả cuộc bầu chọn nhân vật hoạt hình Nhật Bản được yêu thích nhất lịch sử.