Học cách diện đồ mùa hè nam giới từ phim 'Call me by your name'

Áo sơ mi oxford và quần shorts do các nam chính của bộ phim "Call me by your name" diện đã trở thành cảm hứng thời trang mùa hè và du lịch nam giới năm 2018.

Với 2 nam chính thường diện áo sơ mi họa tiết sặc sỡ và chiếc quần shorts ôm, bộ phim Call me by your name của Luca Guadagnino đã có những gợi ý thú vị về phong cách thời trang mùa du lịch cho phái mạnh. Call me by your name của đạo diễn Luca Guadagnino với sự tham gia của Armie Hammer và Timothée Chalamet được đánh giá cao khi xây dựng mối tình đồng tính đầy cảm xúc.

Trong cuốn tiểu thuyết gốc của André Aciman, quần áo trở thành chất liệu không thể thiếu của câu chuyện. Elio (Chalamet) kể rằng Oliver (Hammer) mặc một chiếc áo màu xanh dương, cổ áo rộng, kính mát, mũ rơm, quần shorts. Những cảm xúc về thời trang đã giúp bắt đầu mối quan hệ của họ. Giulia Piersanti, nhà thiết kế phục trang cho bộ phim, cho biết cô muốn đem đến những bộ trang phục mang cảm hứng cổ điển, đúng với xu hướng Xuân hè 2018, chứ không áp dụng hoàn toàn phong cách theo đúng bối cảnh thập niên 80. Giulia Piersanti đã thành công trong việc tạo ra biểu tượng thời trang nam mùa hè cho phái mạnh học hỏi. Các thiết kế xuất hiện trong phim gồm quần shorts trung tính, áo Oxford (gần giống với áo sơ mi bowling) đều rất hợp mốt. Đầu tiên và cũng dễ thấy nhất đó là chiếc quần shorts ngắn trên gối. Kiểu quần này là xu hướng thời trang nam lớn trong mùa Xuân hè 2018 khi xuất hiện liên tục trên sàn diễn của các nhà mốt danh tiếng như Prada, Dior Homme và Dries Van Noten. Cách đơn giản nhất để phối đồ với kiểu quần này là chọn những chiếc áo rộng rãi như áo thun, hay áo sơ mi cổ bẻ, tay ngắn. Xuyên suốt bộ phim là những chiếc áo sơ mi Oxford, vốn được thiết kế và tài trợ bởi thương hiệu đình đám dành cho nam giới Balenciaga, được mặc chung với quần shorts ngắn trên gối. Chúng đại diện cho sự phóng khoáng, nam tính, vẻ khoẻ khoắn và cuối cùng là cảm xúc nồng nhiệt của nhân vật chính Elio.

Bên cạnh trang phục thuần mùa hè, bộ phim cũng làm mãn nhãn khán giả với những chiếc áo polo, quần jeans xanh nhạt, giày thể thao cổ điển vốn đang làm mưa làm gió trong thế giới thời trang nam giới mùa này. Nói tới trang phục bơi, các nhân vật đều chọn họa tiết, màu sắc sặc sỡ với ý đồ riêng. Các màu sắc quần bơi đại diện cho tâm trạng của hai nhân vật chính, như màu đỏ mang cảm xúc nồng nhiệt, màu xanh lá vui nhộn, hoặc màu xanh dương gợi nhớ đến những kỉ niệm đã qua của hai người. Điều thú vị là những chiếc quần bơi gần như y hệt trong phim lại xuất hiện trên sàn diễn của các nhà mốt Marané, Everest Isles, Orlebar Brown hay trong bộ sưu tập của thương hiệu giá bình dân Topman. Bộ phim là gợi ý trang phục mùa hè thú vị cho nam giới, thể hiện gu thời trang thanh lịch, nhã nhặn và dễ phối đồ. Phái mạnh có thể học hỏi những phong cách này cho trang phục dạo phố, đi du lịch biển hoặc ngày cuối tuần.