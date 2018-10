Học trò Cẩm Ly đăng quang Tuyệt đỉnh song ca mùa 3

Cặp thí sinh Hà My - Duy Đạt của đội Quang Lê - Minh Tuyết mở màn với liên khúc Quê tôi - Giấc mơ trưa - Khoảng trời của bé - Việt Nam trong tôi là. Hà My xúc động chia sẻ về sự chăm sóc của Minh Tuyết đối với mình trong suốt chương trình. Hà My khẳng định: “Vòng giấu mặt, anh Quang Lê từng nói về với đội Minh Tuyết sẽ không bao giờ hối hận. Và giờ chúng em không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình”.