Học trò Đông Nhi vừa tung ca khúc mới đã bị tố đạo nhạc Twice

Han Sara phát hành MV mới mang tên "Que A Du" và lập tức bị khán giả chỉ trích vì giai điệu giống 2 bài hát của Twice.

Tối 13/9, giọng ca trẻ Han Sara phát hành MV mới mang tên Que A Du. Nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi hình tượng trong sáng, dễ thương mà cô gắn bó từ khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc đến nay.

Nếu không vướng tranh cãi đạo nhạc khiến cộng đồng fan Kpop chỉ trích kịch liệt thì Que A Du có lẽ sẽ là ca khúc thành công tiếp theo của Han Sara nhờ giai điệu bắt tai.

Ngay khi ra mắt, ca khúc đã bị fan Kpop tố cáo là sao chép giai điệu của What Is Love? và Candy Pop của nhóm nhạc nổi tiếng Twice. Trong đó, đoạn mở đầu và phần rap có nhiều điểm tương đồng với Candy Pop, trong khi điệp khúc lại na ná What Is Love?.

Chưa kể, bài hát mới của Han Sara cũng xoay quanh tình yêu trong sáng của cô gái đang tuổi mới lớn với câu hỏi “tình yêu là gì”. Chủ đề này vốn được nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc khai thác trong MV What Is Love? phát hành đầu năm 2018 của nhóm.

Han Sara trung thành với hình tượng dễ thương, nhưng vướng nghi án đạo nhạc.

“Bài hát này có vẻ giống như sự kết hợp của 2 bài hát của Twice. Phân đoạn, 0:58 cô ấy vẽ động tác vũ đạo nổi tiếng trong What Is Love?... Tôi không hiểu lời bài hát nhưng tôi hy vọng nó không giống ca khúc của Twice”, một fan quốc tế bình luận.

“Nói thật, Han Sara với các fan đừng giận, bài này tôi nghe khá giống 2 bài của Twice là bài Candy Pop với What Is Love?”, “Y chang Candy Pop và What Is Love? của Twice, đạo nhạc trắng trợn”, “Nghe hơi giống bài Candy Pop và What Is Love của gái nhà mình”,… nhiều fan chỉ ra sự giống nhau giữa các ca khúc.

Trao đổi về vấn đề liên quan đến ca khúc mới, nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng cho biết: “Về một số ý kiến trên mạng xã hội, tôi xin phép không bình luận vì đó là ý kiến cá nhân của mỗi người. Và ý kiến của các cá nhân khác nhau thì luôn có sự khác biệt, trái chiều”.

Anh nói thêm: “Ngay bây giờ, có nhiều khán giả và đồng nghiệp quan tâm và chúc mừng ê-kíp nhân dịp ca khúc ra. Với cá nhân tôi nói riêng và ê-kíp sản xuất nói chung, đó là điều quan trọng và hạnh phúc lớn lao nhất”.

Han Sara sinh năm 2000, là người Hàn Quốc. Cô là một trong những thí sinh nổi bật của The Voice 2017, sau đó cô ra mắt với tư cách nghệ sĩ trực thuộc công ty của Ông Cao Thắng.

Ca khúc đầu tay Tớ thích cậu nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả trẻ. Sau đó, cô trung thành với phong cách trong sáng, mang màu sắc Kpop.