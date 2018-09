Hội An đẹp say lòng qua ảnh check-in của giới trẻ Việt

Phố cổ Hội An dường như bớt lung linh hơn nếu thiếu vắng những chiếc đèn lồng giăng khắp chốn. Ngược dòng lịch sử, nghề làm đèn lồng ở Hội An dễ chừng đã 400 năm tuổi đời, nếu tính từ khi những người Hoa đầu tiên đến đây buôn bán, định cư khoảng cuối thế kỷ 16. Xã Ðường được xem là ông Tổ nghề làm đèn lồng ở Hội An. Ảnh: @php.