Hội An - xứ sở một ngày đến, cả đời nhớ thương

Khi màn đêm buông, Hội An như cô gái mang lớp make-up dày đặc: phù phiếm, phồn hoa, rực rỡ ánh đèn giữa dòng người đông như nêm cửi. Nhưng đây không phải là Hội An như vốn có. Chỉ khi những ánh đèn vụt tắt, dòng người bớt ngược xuôi, chỉ còn thanh âm của thiên nhiên và dáng dấp những ngôi nhà cổ nằm sát bên nhau, Hội An mới trở lại chính mình.