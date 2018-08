Hội doanh nhân trẻ Long An kết nạp 13 hội viên mới

Ngày 23/8, Hội doanh nhân trẻ Long An tổ chức chương trình họp mặt chủ đề “Giao lưu - Hỗ trợ - Chia sẻ kinh nghiệm quản trị với doanh nghiệp” đồng thời kết nạp 13 hội viên mới.

Được thành lập từ 1996, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Long An trải qua 5 nhiệm kỳ, có 230 hội viên với 4 chi hội trực thuộc đã và sẽ hoạt động trong năm nay: Bến Lức, Tân An, Đức Hòa, Cần Đước. Hội mong muốn xây dựng mạng lưới hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh và tham gia vào các hoạt động xã hội, xây dựng đất nước.

Toàn cảnh buổi họp mặt.

Chương trình họp mặt chủ đề “Giao lưu - Hỗ trợ - Chia sẻ kinh nghiệm quản trị với doanh nghiệp” mong muốn tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nhân trẻ nâng cao khả năng quản trị doanh nghiệp, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư. Sự kiện lần này còn là dịp kỷ niệm 22 năm thành lập của hội.

Chương trình tạo diễn đàn hỗ trợ hội viên mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh.

Trong phần chia sẻ kinh nghiệm, hơn 100 doanh nhân trẻ có cơ hội gặp gỡ trò chuyện chủ đề quản trị doanh nghiệp với ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đồng Tâm. Sau phần giao lưu, hội tiến hành ký kết hợp đồng, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp.

Đã có 12 hợp đồng với tổng giá trị giao dịch hơn 50 tỷ đồng được thực hiện giữa các doanh nghiệp.

Tại sự kiện, anh Nguyễn Văn Được - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội doanh nhân trẻ Long An; anh Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức; anh Trịnh Văn Hải - Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Long An, các anh chị thường trực, ủy viên Hội doanh nghiệp trẻ Long An và các doanh nghiệp thành viên cùng tham gia buổi kết nạp 13 hội viên.

Theo số liệu từ Sở Kế hoạch Đầu tư, năm ngoái, cả nước có 126.000 doanh nghiệp mới. Riêng Long An trong 6 tháng đầu năm nay đã thành lập mới 592 doanh nghiệp, tính trung bình mỗi tháng có gần 100 doanh nghiệp mới hoạt động.

Hội viên mới là các doanh nhân đang điều hành, quản lý các doanh nghiệp hoạt động tại Long An.

Trong lễ kết nạp, anh Dương Long Thành - Phó chủ tịch hội chia sẻ chi tiết các quyền lợi khi doanh nghiệp tham gia Hội doanh nhân trẻ. Cụ thể, hội viên sẽ được truyền đạt kinh nghiệm từ chuyên gia và thế hệ doanh nhân thành đạt đi trước, tham gia vào các chương trình giao lưu, kết nối kinh doanh trong Tỉnh, trong nước và nước ngoài do Hội doanh nhân trẻ tổ chức; tham hoạt động họp mặt, giao lưu định kỳ hàng tháng của hội, được hỗ trợ truyền thông trên các kênh truyền thông của hội, các kênh truyền thông đối tác liên kết như LA34, báo Long An, tham gia các chương trình tiếp xúc, đối thoại với lãnh đạo tỉnh, sở ngành, những dự án cộng đồng, thiện nguyện của hội.

Các thành viên chụp hình kỷ niệm.

Danh sách thường trực uy ban Hội doanh nhân trẻ Long An bao gồm:

Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Long An: anh Trịnh Văn Hải (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Hải Sơn).

Phó chủ tịch thường trực: anh Võ Thanh Tú (Giám đốc Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An).

Các phó chủ tịch: anh Dương Long Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Thắng Lợi), anh Hồ Minh Tuấn (Tổng giám đốc Công ty CP KCN Long An), anh Lý Minh Huân (Giám đốc Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát), chị Nguyễn Thị Kim Thoa (Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit), anh Trần Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐT và XD Phúc Khang), anh Nguyễn Thanh Nguyên (Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh), anh Võ Trần Tuấn Thanh (Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh), anh Trần Văn Mười (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao), anh Trần Đức Vinh (Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Trần Anh Group).