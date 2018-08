Hội sách Mùa thu trở lại để xây dựng thói quen đọc sách

Các hội sách không chỉ là nơi mua bán, mà còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi, thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng.

Hội sách Mùa thu 2018 đã trở thành sự kiện thường niên về văn hóa đọc tại Hà Nội. Năm nay, Hội sách diễn ra từ ngày 22/8 tới 26/8 tại công viên Thống Nhất (đường Trần Nhân Tông, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).

Hội sách do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì, phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, với sự tham gia của các nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành trong và ngoài nước.

Các hội sách được thực hiện thường niên, trở thành nét đẹp văn hóa.

Theo Ban tổ chức, Hội sách được thực hiện nhằm xây dựng thói quen đọc, mua sách cho cộng đồng thông qua các hoạt động thường kỳ, tăng cường sự gắn kết giữa người đọc sách.

Thông qua hoạt động mua bán, Hội sách góp phần làm tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà xuất bản, cơ sở phát hành, in, và sự phát triển của các đơn vị công nghệ thông tin và truyền thông trong ngành sách.

Hội sách còn là cầu nối gắn kết giữa các hoạt động xuất bản với các hoạt động thông tin, truyền thông khác.

Tham gia hội sách là các gian hàng tiêu chuẩn, gắn liền với đặc trưng riêng của từng đơn vị. Không gian đọc được xây dựng với các xuất bản phẩm theo chủ đề đa dạng, phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực như chính trị - pháp luật, kinh tế, khoa học công nghệ - kỹ thuật, giáo dục, văn học…

Trong thời gian diễn ra hội sách, nhiều sự kiện, hoạt động được thực hiện như giao lưu độc giả - tác giả, giới thiệu sách mới xuất bản, sách bán chạy, trao đổi bản quyền, dịch thuật, các chương trình vui chơi, sinh hoạt lồng ghép cổ vũ phong trào đọc sách, quảng bá thành tựu, sản phẩm ứng dụng mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông…