Hơn 1.500 đại biểu dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2018

Thủ tướng thì nhấn mạnh đến vấn đề an sinh xã hội song song với tăng trưởng kinh tế. Ông cho rằng mục tiêu của Chính phủ là không để ai lại phía sau của tăng trưởng. Ông quan tâm đến các mục tiêu như an sinh xã hội, an ninh an toàn, vấn đề xử lý nước thải trong khu công nghiệp, chặt phá rừng.... Các vấn đề xã hội cũng được quan tâm song song với phát triển kinh tế.