Hỗn chiến tại quán bar, 2 người thiệt mạng

Vụ hỗn chiến khiến 4 người bị thương, 2 trường hợp nặng nhất đã tử vong tại bệnh viện. Hai người còn lại đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Trưa 6/8, Công an tỉnh Kon Tum cho biết cơ quan này chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) và Công an TP Kon Tum truy bắt nhóm nghi can tham gia hỗn chiến tại quán bar Window ở phường Quyết Thắng (TP. Kon Tum, Kon Tum), làm 2 người tử vong và 2 người bị thương.

Quán bar nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Văn Phương

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Kon Tum và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm hung thủ làm 4 người thương vong.

Theo đó khoảng 0h ngày 6/8, hai nhóm thanh niên đến chơi tại quán bar Window và xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, hai nhóm trên lao vào hỗn chiến khiến 4 nạn nhân bị thương.

Những người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, 2 ca bị thương nặng là Hà Tất Thắng (26 tuổi) và Nguyễn Văn Hà (31 tuổi, cùng trú ở đường Trường Chinh, TP Kon Tum) tử vong sau đó.

Hai nạn nhân còn lại là Đỗ Văn Sang (28 tuổi, trú xã Vinh Quang, TP Kon Tum) và Nguyễn Văn Tuân (26 tuổi, quê Hải Dương) đang được cấp cứu. Bác sĩ cho biết 4 nạn nhân nhập viện với các vết thương nghiêm trọng do dao đâm và nghi bị bắn.