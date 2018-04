Honda Odyssey 2019 mở bán tại Mỹ, giá từ 31.000 USD

Về an toàn, các phiên bản từ Odyssey EX trở lên sẽ được trang bị hệ thống an toàn Honda Sensing, bao gồm phanh khẩn cấp khi phát hiện tai nạn, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ tăng tốc và điều khiển hành trình chủ động.