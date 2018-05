Hot girl chuyển giới đi bán dâm khai gì tại cơ quan công an?

"Khi ra Hà Nội em không quen biết ai, nên tìm đến một số quán bar để xin làm dancer. Sau đó một người đàn ông thích và rủ em về ở cùng", Nhựt khai.

Trần Quang Nhựt (sinh năm 1995) rú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ có nước da khá trắng trẻo, khuôn mặt thuần nữ tính, giọng nói nhẹ nhàng đậm phong cách người miền Tây.

Tò mò về Nhựt - người chuyển giới đi bán dâm và môi giới mại dâm - phóng viên đã xin phép cán bộ thụ lý được trò chuyện cùng “cô gái” này.

Phóng viên ANTĐ trò chuyện cùng hotgirl chuyển giới Trần Quang Nhựt.

- Em chuyển giới từ năm nào?

- Năm 2014 thì em chính thức sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới và trở thành người mang hình dáng phụ nữ. Nhưng từ hồi 15 tuổi, học xong lớp 9, em đã nghỉ học, đi làm và để dành tiền đặt túi nâng ngực.

- Sau khi chuyển giới, cuộc sống của em có khác không?

- Khác nhiều chứ chị, em trở thành một dancer (vũ công) nhảy ở các quán bar ở TP Cần Thơ, có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Gia đình em ở Cần Thơ rất nghèo nên em cố gắng kiếm tiền gửi về cho gia đình, chăm sóc bản thân. Sau đó em còn rời Cần Thơ đi các thành phố khác để không ai biết mình là người chuyển giới, coi mình như một vũ công nữ bình thường. Em cũng có rất nhiều người theo đuổi.

- Tại sao em lại đi bán dâm?

- Đầu năm 2018, em chuyển địa bàn ra Hà Nội. Em không quen biết ai, nên tìm đến một số quán bar để xin làm dancer. Sau đó em quen một người đàn ông, anh ta thích em và rủ em về ở cùng. Đợt này anh ấy đi công tác, em thiếu tiền nên khi nghe anh Lê Đức, một người bạn quen ở trên bar rủ đi “ngủ cùng” với giá 3,5 triệu đồng em đồng ý luôn. Khi anh Đức nói rủ thêm một người nữa vì anh ta có bạn đi cùng, em liền nghĩ tới Mai Thu - một người bạn xã hội. Em biết Thu cũng đi bán dâm.

Trần Quang Nhựt khá nổi tiếng tại Cần Thơ do là một người đàn ông chuyển giới thành công.

- Tại sao em lại khai tên mình là Trần Thu Thảo?

- Do em sợ bị mang tội nên khai tên chị gái mình, hơn nữa em nghĩ do mình đã chuyển giới nên cơ quan công an không biết em là con trai.

Trước đó, rạng sáng ngày 24/5, tổ công tác Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên đường Phạm Tuấn Tài, phường Cổ Nhuế 1 bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại phòng 302 của nhà nghỉ, người phụ nữ khai tên Trần Thu Thảo trú tại TP Cần Thơ bán dâm cho anh Phan Minh trú tại Phú Thọ và Thảo khai môi giới cho Mai Thu bán dâm cho anh Lê Đức cũng trú tại Phú Thọ.

* Tên một số nhân vật đã đổi.