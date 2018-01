Hương Tràm lập cú đúp giải thưởng tại Zing Music Awards 2017

Giải thưởng đầu tiên được công bố trong lễ trao giải là Ca khúc nhạc phim được yêu thích. Đây là năm đầu tiên, hạng mục có mặt trong hệ thống giải thưởng. Sự thay đổi nhằm phản ánh chính xác nhất thành công của mảng nhạc phim trong thị trường âm nhạc. Không nằm ngoại dự đoán của khán giả, Yêu là tha thu do Only C sáng tác và thể hiện chiến thắng ở hạng mục này.