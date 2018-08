Hương Tràm loại đội Đức Phúc: Khán giả bức xúc đòi công bằng

Luật chơi 2 thí sinh bị loại phải ở cùng một đội mà The Debut đặt ra trong tập 12 khiến Đức Phúc mất hết học trò. Quyết định này đang vấp phải sự chỉ trích trên mạng xã hội.

Ồn ào The Debut: Giám khảo mắng nhau, cãi tay đôi với hội đồng báo chí Chương trình The Debut khiến khán giả chán nản khi những cuộc tranh cãi xuất hiện với tần suất liên tục. Mới đây, Hoàng Thùy Linh còn bị chỉ trích khi đôi co với hội nhà nghề.

Hiếm chương trình nào có khả năng khiến khán giả bức xúc suốt từ vòng đầu tới gần cuối (có thể là tới tập cuối) như The Debut. Đã tìm ra top 4 và chỉ 2 tập thi nữa, người chiến thắng sẽ lộ diện, thế nhưng The Debut thay vì hướng khán giả tới những tiết mục, thí sinh chất lượng lại liên tục gây tranh cãi bởi luật chơi bị cho là thiếu công bằng, Oraz (giám khảo) tranh luận, cãi tay đôi như “chợ búa”…

Luật chơi bị chỉ trích thiếu công bằng

Trong tập thi mới nhất, Hương Tràm trở lại. Ngay lập tức, nữ Oraz với đội hình 2 thí sinh mạnh là Hoàng Phương và Tùng Dương vươn lên dẫn đầu với tổng điểm 20. Theo luật chơi, Oraz chiến thắng sẽ có quyền loại thí sinh của một trong hai đội còn lại. Đáng nói, 2 thí sinh bị loại phải ở cùng một đội.

Vừa có sự trở lại ngoạn mục sau 2 tập vắng bóng, Hương Tràm đã bị đưa vào thế khó xử đến mức phải “xin ban tổ chức một lựa chọn khác” với hi vọng có thể giữ lại những thí sinh tốt nhất.

Cuối cùng, sau những giây phút đắn đo, căng thẳng suy xét về đường dài và số lượng ca khúc đã làm tốt hơn, Oraz nói lời xin lỗi Đức Phúc và chọn giữ đội Hoàng Thùy Linh vì lý do Bá Vương là một thí sinh tốt.

Đức Phúc khóc nức nở vì bị Hương Tràm loại hết thí sinh.

Trên thực tế, luật chơi mà ê-kíp sản xuất đưa ra đã đặt giọng ca Em gái mưa vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Dù loại đội nào, cô cũng buộc phải chấp nhận mất đi những thí sinh mạnh, bởi Quốc Anh, Quốc Đạt (đội Đức Phúc) hay Bá Vương (Hoàng Thùy Linh) ngang tài ngang sức.

Luật chơi loại theo đội đẩy chương trình và cả Hương Tràm vào một cuộc tranh cãi với rất nhiều ý kiến trên mạng xã hội nghi ngờ nữ ca sĩ cố tình loại học trò Đức Phúc nhằm trả thù.

“Chương trình nhảm nhất tôi từng xem. Tập trước thì 2 Oraz cãi nhau như dân chợ búa, tập này luật loại không công bằng chút nào. Loại vậy chẳng khác gì mình giỏi nhưng cùng team với người kém, mình cũng bị loại luôn. Top 4 thì có tới 2 thí sinh gương mặt đại diện cho nhãn hàng, 2 thí sinh kia toàn là những người được cứu, nói chung tẩy chay The Debut”, một khán giả bất bình.

"Luật kiểu gì đây? Chương trình này là thi hát theo đội hay sao vậy. Xin hãy loại những người kém hơn. Tại sao lại loại theo đội vậy ban tổ chức. Quốc Đạt, rời khỏi chương trình nhưng chắc chắn anh sẽ có cánh cửa khác sáng hơn The Debut. Anh bị loại rồi thì còn xem chương trình này làm gì nữa”, hầu hết ý kiến đều thất vọng trước sự bất công đang tồn tại ở The Debut.

“Thế lực ngầm gì đó bảo vệ Ngọc Vi”

Được “lợi” nhất sau tập 12 có lẽ là Ngọc Vi - cô gái vượt qua mọi dư luận trái chiều để thành công đi hết vòng này đến vòng khác, và giờ đây vào cả top 4 chung cuộc. Ngọc Vi ban đầu là nhân tố lạ bởi xuất thân người Ba Lan gốc Việt cộng thêm tính cách lạc quan, tích cực, lối trình diễn tự nhiên.

Nhưng qua các vòng thi, Ngọc Vi thay vì chứng tỏ năng lực lại khiến khán giả bất bình khi luôn được Oraz ưu ái dù giọng hát chưa tốt, liên tục vấp lỗi. Trong tập thi mới nhất, Ngọc Vi đạt số điểm thấp nhất top 6 là 3/15.

Ngọc Vi được đánh giá là thí sinh kém nhất top 6.

Thể hiện ca khúc Thái Bình mồ hôi rơi được phối trên nền nhạc world music, thí sinh người Ba Lan nhận nhiều lời chê bai. Ngay cả Oraz của cô là Hoàng Thùy Linh cũng không thể phủ nhận khuyết điểm của học trò.

“Vi hát tốt hơn rất nhiều so với những hôm tập. Nhưng chị biết rằng nó chưa tới, mong em sẽ cố gắng”, nữ Oraz nhận xét. Tuy nhiên, việc cùng đội với Bá Vương giúp học trò Hoàng Thùy Linh may mắn một lần nữa vượt qua các đối thủ khác.

Thoát nguy hiểm trong gang tấc với Ngọc Vi là một điều may mắn nhưng đổi lại cũng khiến làn sóng tẩy chay cô trong cộng đồng khán giả theo dõi The Debut vốn mạnh mẽ càng thêm dữ dội. Hầu hết video ghi lại tiết mục của thí sinh này đều nhận lượt dislike (không thích) cao hơn hẳn lượt like (thích).

“Mình cảm thấy có một thế lực ngầm gì đó bảo vệ Ngọc Vi... không quá đẹp, hát cũng không quá hay, trình diễn thì bình thường nhưng luôn được bảo vệ mà còn đóng quảng cáo liên tục nữa”, không ít khán giả khó hiểu về trường hợp Ngọc Vi.

“Thật sự ngay từ khi xem, tôi đã thấy khắt khe và nghĩ chương trình tốt, nhưng đến giờ phút này thất vọng kinh khủng. Cảm giác như mọi thứ được sắp xếp vì Ngọc Vi đại diện nhãn hàng nên không để bị loại. Luật chơi vớ vẩn, loại phải loại người dở chứ không ai loại người giỏi như thế cả. Nếu xét về mặt bằng chung thì đáng ra nên loại đội Hoàng Thùy Linh. Lần đầu tiên viết bình luận như thế này vì quá bức xúc”.

“Giọng hát không bằng nổi học sinh cấp 3 hát trước trường mỗi ngày thứ 2 đầu tuần, biểu diễn thì đơ, thể hiện tính cách thật thì lố và vô duyên, không hiểu sao vào được tới vòng này?”, tài khoản Tùng Phạm gay gắt.

Mỗi chương trình “sống còn” ở Hàn Quốc thường có những thí sinh không hẳn tài năng nhưng lại là yếu tố tạo sự kịch tính hay nói cách khác là drama để “câu” lượng người xem. Và phải chăng Ngọc Vi chính là “lá bài” để nhà sản xuất vớt vát rating (tỷ suất người xem) ở The Debut?

Thí sinh 2 lần bị loại bất ngờ quay trở lại

Liên tiếp điều khó hiểu, gây tranh cãi xảy ra ở tập 12. Đầu tiên là sự trở lại đột ngột và không rõ lý do của thí sinh đã 2 lần bị loại là Tùng Dương. Dường như để cân bằng thành viên mỗi đội, nhà sản xuất bất ngờ yêu cầu Hương Tràm liên hệ với thí sinh bất kỳ đã bị loại và đưa người này trở lại chương trình.

Cuối cùng, nữ ca sĩ chọn Tùng Dương và giải thích rằng chàng trai này có tài năng về sáng tác, sản xuất âm nhạc. Tùng Dương là thí sinh có cá tính và từng gây nhiều tiếc nuối khi bị loại, dù vậy việc ban tổ chức đưa trở lại một gương mặt cũ vẫn khiến nhiều khán giả thắc mắc.

Một lần nữa, tính công bằng được đặt ra khi thí sinh không cần thi đấu ở những tập thi trước đó vẫn dễ dàng lọt vào top 6 và tiếp đó là top 4.

Tạm bỏ qua những tranh cãi, Tùng Dương là thí sinh có số điểm cao nhất trong top 6. Tiết mục của anh nhận được nhiều lời khen ngợi.

“Chương trình này đúng là kỳ quá, loại thí sinh rồi, loại Oraz rồi lại hồi sinh lại, xem cứ như phim tình cảm ấy. Còn nữa, loại theo luật chương trình đưa ra chứ không theo thang điểm đã chấm, thành ra người điểm thấp nhất lại không bị loại”, một khán giả khác bức xúc.

“Sao chương trình này đổi luật tùm lum vậy, thí sinh bị loại thì được cứu vào, như vậy còn gì là công bằng, chẳng khác gì là gà nhà”… Sự trở lại của Tùng Dương khiến dư luận đặt ra nghi vấn rằng việc ban tổ chức loại anh trước đó chỉ nhằm mục đích gây tranh cãi.

The Debut ngày mới lên sóng được giới thiệu là chương trình hoàn toàn thực tế, không kịch bản, không chiêu trò. Tuy nhiên, những gì chương trình thể hiện qua các vòng lại cho khán giả thấy cái nhìn ngược lại.