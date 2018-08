Huyền thoại Hayao Miyazaki khó lòng kịp ra phim mới vào năm 2020

Trụ cột của Studio Ghibli rất khó có thể hoàn thành “How Do You Live?” sau hai năm nữa với tiến độ làm việc hiện tại.

Ở tuổi 77, nhà làm phim hoạt hình huyền thoại Hayao Miyazaki từng nhiều lần tuyên bố giải nghệ, nhưng sau đó lại rút lời. Năm 2017, trụ cột của Studio Ghibli một lần nữa khiến công chúng háo hức khi tuyên bố vẫn chưa nghỉ ngơi và đang ấp ủ dự án How Do You Live?

Khi ấy, nhà làm phim hồ hởi cho biết ông mong muốn có thể tung ra thành phẩm vào đúng dịp thành phố Tokyo tổ chức Thế vận hội Mùa hè vào năm 2020.

Hayao Miyazaki khó lòng hoàn thành dự án phim hoạt hình dài tiếp theo khi Thế vận hội Mùa hè Tokyo 2020 diễn ra. Ảnh: Outnow.

Song, mong muốn ấy của Miyazaki xem ra đã xa vời. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với trang Anime News Network, nhà sản xuất Toshio Suzuki của Ghibli cho biết How Do You Live? cần mất “ba, bốn năm nữa” mới có thể hoàn thành.

Hayao Miyazaki vốn là người rất kỹ tính trong công việc, và ông thực tế đã bắt tay vào dự án được gần hai năm. Nhưng tiến độ hiện tại gần như chắc chắn không cho phép thành phẩm ra đời vào mùa hè 2020.

Theo thông tin ban đầu, How Do You Live? lấy cảm hứng từ cuốn sách Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka của nhà văn Genzaburō Yoshino, lần đầu xuất bản vào năm 1937.

Một phiên bản bìa của nguyên tác văn học. Ảnh: Otaku Calendar.

Nội dung tác phẩm xoay quanh một cậu bé 15 tuổi, buộc phải chuyển tới sống cùng người bác sau khi cha qua đời. Vật lộn với cuộc sống mới, nhân vật cũng dần trở nên trưởng thành hơn.

Gần nhất, Hayao Miyazaki hoàn thành bộ phim hoạt hình ngắn mang tên Boro the Caterpillar hồi đầu năm. Trước đó, ông thực hiện tác phẩm dài The Wind Rises (2013) và nhận một đề cử Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc.