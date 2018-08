HV quân y giảm gần 9 điểm chuẩn so với năm ngoái

Điểm chuẩn của HV quân y giảm sâu từ 5,4 đến 8,95 điểm so với năm 2017.

Ngày 5/8, thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 25/QĐ-TSQS Quy định điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự vào các học viện, trường trong quân đội năm 2018.

Trường HV Quân y năm nay có điểm trúng tuyển giảm sâu so với năm 2017. Cụ thể, với khối A00, điểm trúng tuyển giảm đến 8,95 điểm so năm ngoái với thí sinh Nam miền Bắc, giảm đến 6,65 so với năm ngoái đối với thí sinh nam miền Nam.

Điểm chuẩn của HV Quân y năm 2018.

Năm 2018, điểm chuẩn tổ hợp A00, đối với thí sinh nam miền Bắc là 20,05; thí sinh nam miền Nam là 20,6. Thí sinh nữ miền Bắc là 25,65; thí sinh nữ miền Nam là 26,35.

Trong khi đó, năm 2017, điểm chuẩn tổ hợp A00, đối với thí sinh nam miền Bắc là 29; thí sinh nam miền Nam là 27,25. Thí sinh nữ miền Bắc là 29,5; thí sinh nữ miền Nam là 30.

Điểm chuẩn HV Quân y năm 2017.

Ở tổ hợp B00, điểm chuẩn của thí sinh nam, miền Bắc giảm 5,4 điểm so với năm ngoái. Thí sinh nữ miền Bắc giảm 5,8 điểm.