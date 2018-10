Hyundai Kona 2019 thêm tính năng an toàn, giá từ 20.000 USD

Việc tăng giá bán có thể được lý giải do một số công nghệ an toàn của hệ thống Hyundai SmartSense nay đã được trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản, thay vì nằm trong gói nâng cấp như ở đời trước. Gói an toàn này bao gồm những công nghệ trợ lái như cảnh báo va chạm trước, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo tài xế mất tập trung.