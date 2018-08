iPhone 6,1 inch - kế hoạch hốt bạc của Apple

Với thiết kế mới cùng giá bán hợp lý, iPhone 6,1 inch được kỳ vọng sẽ mang lại doanh số khổng lồ cho Apple.

Theo Forbes, chỉ khoảng 2 tuần nữa Apple sẽ ra mắt 3 chiếc iPhone thế hệ mới bao gồm bản nâng cấp của iPhone X sở hữu màn hình OLED 5,8 inch, iPhone X Plus với màn hình OLED kích thước lớn 6,5 inch và một mẫu iPhone 6,1 inch sử dụng màn hình LCD giá rẻ hơn.

Trong đó, phiên bản iPhone 6,1 inch sử dụng màn hình LCD hứa hẹn trở thành con át chủ bài tạo ra chu kỳ nâng cấp lớn, mang về nguồn doanh thu khổng lồ cho Apple.

Nhu cầu iPhone mới nhưng giá dễ chịu hơn

Theo Forbes, ngoại hình là một trong những yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy doanh số bán hàng cho Apple. Những mẫu iPhone có thiết kế mới luôn nhận được nhiều sự chú ý từ phía khách hàng, thúc đẩy việc nâng cấp máy nhiều hơn.

iPhone 6,1 inch được kỳ vọng sẽ tạo ra chu kỳ nâng cấp lớn tiếp theo cho các thiết bị của Apple. Ảnh: Onleaks.

Điều này đã được chứng mình khi Apple lần đầu ra mắt bộ đôi iPhone 6 và iPhone 6 Plus vào năm 2015. Máy sở hữu thiết kế mới với màn hình "khổng lồ" thoát khỏi cái bóng của những chiếc điện thoại nhỏ gọn với màn hình chỉ 4 inch như iPhone 5 hoặc 5S.

Khi đó, bộ đôi iPhone 6 và 6 Plus đã tạo ra nhu cầu nâng cấp mạnh, giúp Apple tăng 37% doanh số bán hàng so với thời điểm cùng thời điểm năm 2014.

Các thế hệ sau đó bao gồm iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 7, 7 Plus và gần đây nhất là bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus, Apple vẫn giữ nguyên lối thiết kế cũ với các phần viền quá dày, không có nhiều đột phá khiến doanh số của những sản phẩm này không đạt được như kỳ vọng.

Chỉ duy nhất mẫu iPhone X với ngoại hình mới hoàn toàn khác biệt gây được nhiều ấn tượng với người dùng. Tuy nhiên mức giá của nó lại quá cao lên tới 1.000 USD, đây là rào cản lớn nhất khiến người dùng khó tiếp cận với một thiết bị mới cũng như không thể giúp Apple tăng trưởng mạnh về doanh số.

Máy sẽ có nhiều tùy chọn về màu sắc. Ảnh: 9to5mac.

Chính vì vậy, một mẫu máy với ngoại hình tương tự iPhone X, sở hữu màn hình tràn viền, hệ thống quét khuôn mặt Face ID nhưng có mức giá rẻ hơn chắc chắn sẽ thu hút được lượng lớn khách hàng. Và một lần nữa, Apple lại có thể tạo ra được chu kỳ nâng cấp lớn giúp công ty tăng trưởng mạnh về doanh số.

Giá bán là yếu tố quyết định

Các thông tin rò rỉ gần đây cho thấy iPhone 6,1 inch sẽ được bán với mức giá khoảng 700 USD cho phiên bản bộ nhớ trong thấp nhất từ 64 GB. Đây là giá bán tương đương với iPhone 8 hiện tại.

Theo Forbes, đây là mức giá an toàn và vẫn có thể đảm bảo duy trì mức lợi nhuận cao cho Apple bởi chiếc iPhone 6,1 inch đã được cắt giảm đi các linh kiện cao cấp như màn hình OLED mà chỉ sử dụng tấm nền LCD. Bên cạnh đó, máy cũng chỉ trang bị 1 camera, đồng thời loại bỏ tính năng cảm ứng lực 3D Touch.

Ngoài ra, iPhone 6,1 inch còn hỗ trợ tính năng 2 SIM, điều đã được kỳ vọng từ lâu trên các sản phẩm của Apple. Ảnh: GSM Arena.

Ngoài ra, theo Macotakara, mẫu iPhone 6,1 inch sẽ mang tới nhiều sự lựa chọn khi ra mắt với 6 màu sắc bao gồm “trắng, đen, vàng nhạt, cam sáng, xanh dương, nâu nhạt”. Đồng thời, máy cũng hỗ trợ tính năng 2 SIM, điều mà chưa chiếc iPhone nào trước đây làm được. Đây cũng là tính năng vốn rất được ưa thích tại những thị trường đặc thù như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia hay Việt Nam.

Vì thế, các nhà phân tích kỳ vọng iPhone 6,1 inch sẽ tạo ra chu kỳ nâng cấp lớn tương tự điều mà mẫu iPhone 6 đã làm được vào năm 2015. Máy được dự đoán sẽ chiếm 55% tổng doanh thu của iPhone mới và tiếp tục tăng vào năm 2019.