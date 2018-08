iPhone 6,1 inch sẽ chỉ trang bị con chip lạc hậu

Nhiều khả năng, iPhone 6,1 inch chính là phiên bản nâng cấp của chiếc iPhone SE.

Theo PhoneArena, Apple sẽ giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới gồm Apple Watch, các mẫu iPad Pro và 3 chiếc iPhone mới vào khoảng đầu tháng 9.

Các tin đồn cho thấy hai mẫu iPhone X và iPhone X Plus cao cấp sẽ được trang bị bộ xử lý mới nhất A12. Tuy nhiên, mẫu iPhone 6,1 inch sử dụng màn hình LCD sẽ không sử dụng bộ xử lý này.

Theo đó, thông tin rò rỉ về mẫu "iPhone xx", "iPhone 9,7" với mã hiệu "N84" sẽ sử dụng bộ xử lý cũ Apple A10 Fusion từng được trang bị lần đầu trên bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus. Cách làm này tương tự với việc Apple ra mắt mẫu iPhone SE trước đó.

Nhiều khả năng, iPhone 6,1 inch là phiên bản nâng cấp của chiếc iPhone SE. Ảnh: Onleak.

So với iPhone 7 Plus, mẫu iPhone 6,1 inch cũng được trang bị RAM 3 GB, tuy nhiên máy sẽ sử dụng thiết kế mới tương tự hai chiếc iPhone X và X Plus cao cấp.

Máy sẽ tích hợp 1 camera ở mặt lưng cùng với đó là sự xuất hiện của cảm biến khuôn mặt Face ID thay thế cho Touch ID. Bên cạnh đó, những thông tin gần đây cho thấy máy sẽ được gọi với cái tên đơn giản là iPhone 2018.

Ngoài ra, theo Economic Daily News, phiên bản iPhone 6,1 inch sẽ hỗ trợ tính năng 2 SIM và chỉ được bán tại thị trường Trung Quốc.