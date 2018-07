iPhone 6 xách tay Nhật Bản giá dưới 3 triệu đồng tràn về VN

iPhone 6 qua sử dụng từ Nhật Bản có giá rẻ hơn phiên bản quốc tế đang được nhiều cửa hàng ở TP.HCM nhập về.

Thực tế, iPhone 6 phiên bản 16 GB quốc tế đã qua sử dụng vẫn đang mức giá dao động từ 3-3,3 triệu đồng tùy tình trạng máy. Trong khi phiên bản iPhone 6 16 GB quốc tế nhập từ thị trường nhật (J/A) vừa xuất hiện nhiều ở VN lại được bán với giá 2,9 triệu đồng.

iPhone 6 16 GB về mức dưới 3 triệu đồng.

Tuy rẻ, nhưng đặc điểm của iPhone từ Nhật là khi chụp ảnh phát ra âm bấm máy do quy định riêng của thị trường này, nhằm hạn chế tình trạng chụp, quay lén. "Đây là lý do khiến iPhone 6 bản mã Nhật luôn có giá thấp nhất so với các mã khác", ông Minh Tuấn, chủ cửa hàng điện thoại tại quận 1, TP.HCM chia sẻ.

Ngoài iPhone từ Nhật, iPhone 6 quốc tế bản 64, 128 GB hiện có mức giá lần lượt là 3,9 và 4,3 triệu đồng; iPhone 6 Plus có giá cao hơn 1,5 so với iPhone 6 cùng dung lượng bộ nhớ.

Theo các chủ cửa hàng, với ưu thế giá rẻ, iPhone 6 vẫn được nhiều người lựa chọn bởi cấu hình vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản. Ngoài ra Apple vẫn hỗ trợ nâng cấp hệ điều hành mới cho mẫu di động đã 4 năm tuổi này. Giá Phone 6 Nhật Bản ở mức thấp có thể "giết chết" iPhone 6 khóa mạng (máy lock) vốn thường xuyên gặp lỗi SIM ghép trong thời gian qua.

Giá rẻ, nhưng iPhone 6 Nhật Bản nói riêng và máy "xách tay" đã qua sử dụng nói chung đều có nguy cơ hư hỏng cao. Theo báo cáo gần đây từ Blancco, iPhone 6 là mẫu di động có tỷ lệ lỗi cao nhất với 22%, tiếp đến là iPhone 6S với 16%... chủ yếu là các lỗi liên quan đến bluetooth, Wi-Fi và pin.