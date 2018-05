iPhone 8 xách tay giảm giá tại VN

Vào mùa thấp điểm, iPhone 8 giảm giá nhẹ, iPhone 8 Plus và iPhone X vẫn giữ mức cũ.

Một số cửa hàng tại Hà Nội vừa điều chỉnh giảm giá nhẹ mẫu iPhone 8 xách tay về mức 16,3 triệu đồng. So với tháng trước, mức giá này đã giảm khoảng 500.000 đồng và khoảng 1 triệu đồng so với cuối năm 2017. Bản 256 GB hiện được bán với giá 20 triệu đồng, cao hơn khá nhiều so với model 64 GB.

So với giá iPhone 7 cùng thời điểm năm ngoái, iPhone 8 xách tay hiện cao hơn khoảng 1,5 triệu đồng. Thực tế, iPhone 8 có giá khởi điểm cao hơn 50 USD so với iPhone 7 lúc ra mắt (699 USD so với 649 USD).

iPhone 8 xách tay giảm giá nhẹ tại Việt Nam. Ảnh: Thành Duy.

Các cửa hàng cho hay việc giảm giá sản phẩm chủ yếu nhằm đẩy doanh số trong mùa thấp điểm. Thực tế, giá hàng nhập gần như không biến động trong thời gian dài vừa qua cho cả iPhone 8, 8 Plus và iPhone X.

Cũng do đó, giá bán của iPhone 8 Plus và iPhone X không được giảm trong đợt này. iPhone 8 Plus bản 64 GB hiện có giá khoảng hơn 19 triệu đồng trong khi iPhone X là hơn 24 triệu đồng.

Theo các chủ cửa hàng, trong số 3 model thì iPhone X và 8 Plus có sức bán tốt hơn trong khi iPhone 8 bán khá kém. Lợi thế duy nhất của iPhone 8 trên thị trường hiện nay là thiết kế nhỏ gọn.

Tuy nhiên, người dùng smartphone cao cấp từ lâu có xu hướng thích những chiếc di động màn hình lớn, với tùy chọn trang bị cao cấp (chẳng hạn camera kép trên iPhone 8 Plus, iPhone X).

Nếu muốn một sản phẩm nhỏ gọn, họ lại thích iPhone 7 hơn là iPhone 8 nhờ giá rẻ, kiểu dáng không quá khác biệt. Những điểm nhấn như thiết kế vỏ kính, có thể hỗ trợ sạc không dây của iPhone 8 không đủ thu hút khách hàng.

Sau khoảng hơn nửa năm ra mắt thị trường, những chiếc iPhone 8 hàng qua sử dụng cũng về nước nhiều hơn. Các cửa hàng cho bán sản phẩm này với giá hơn 12 triệu đồng, thấp hơn đến 4 triệu so với máy mới. Mặc dù vậy, dòng sản phẩm này cũng không nhận được sự quan tâm lớn.

Giá tham khảo của 3 dòng iPhone cao cấp tại Việt Nam thời điểm tháng 5/2018 (bản xách tay).

Mới đây, loạt iPhone 8 và 8 Plus màu đỏ cũng được đưa về Việt Nam theo diện xách tay. Tuy nhiên, các model này nhanh chóng trở về giá trị thực sau ít ngày mở bán giá cao. Hiện tại, iPhone 8 màu đỏ vẫn có giá cao hơn khoảng 1 triệu đồng so với các màu khác, ở mức 17,3 triệu đồng bản 64 GB.

Không có những màn biến động giá lớn khiến thị trường iPhone cao cấp xách tay khá trầm lắng, đặc biệt trong giai đoạn thấp điểm hiện nay. Nhiều cửa hàng cho hay họ muốn giảm giá sản phẩm để kích cầu nhưng giá bán gần như đã chạm sàn từ lâu.

Trong khi các mẫu iPhone cao cấp có dấu hiệu đứng giá thì các model đời cũ vẫn trên đà giảm theo ngày. Các mẫu di động mơ ước một thời của nhiều người như iPhone 6, 6S hiện được bán với giá khoảng 4-5 triệu đồng. Nếu tìm mua máy khóa mạng, nhiều nơi bán máy với giá 3-4 triệu.