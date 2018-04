iPhone 8/8 Plus đỏ hạ giá sâu tại hệ thống Bạch Long Mobile

Giống như bao chiếc iPhone khác khi mới về Việt Nam, do quá trình vận chuyển khó khăn và lượng hàng nhỏ giọt nên việc iPhone 8/8 Plus đỏ đội giá là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, model này đã có giá bán dần ổn định, thậm chí giảm giá tại hệ thống Bạch Long Mobile.

Chênh lệch 300.000-500.000 đồng

Bộ đôi iPhone 8/8 Plus đỏ đã về sát giá trị thực, chỉ còn chênh lệch 300.000-500.000 đồng tùy phiên bản tại hệ thống Bạch Long Mobile. Đây là con số hợp lý so với mặt bằng chung, khi người dùng vừa có thể sở hữu thiết bị có cấu hình cao, vừa được trải nghiệm màu sắc “độc” và cá tính, hiếm khi xuất hiện trên những dòng smartphone cao cấp khác.

iPhone 8 và iPhone 8 Plus màu đỏ nhanh chóng tạo nên cơn sốt sau khi cập bến Việt Nam.

Điển hình, iPhone 8 màu đỏ bản 64 GB có giá bán xấp xỉ 20 triệu đồng trong ngày đầu tiên cập bến Việt Nam, nay chỉ còn 17,99 triệu đồng, tức chênh lệch đúng 300.000 đồng so với những phiên bản màu sắc khác.

iPhone 8 màu đỏ bản 64 GB được Bạch Long Mobile bán với giá 17,99 triệu đồng.

Riêng dòng Plus, vốn là phiên bản được yêu thích hơn bởi có màn hình lớn và cụm camera kép xóa phông, cũng đang có mức giá hợp lý. Cụ thể, iPhone 8 Plus màu đỏ bản 64 GB hàng nhập khẩu Singapore nay chỉ còn 20,49 triệu đồng tại hệ thống này. Mức giá này thậm chí rẻ hơn hẳn 1 triệu đồng so với thiết bị tương tự (màu sắc cũ) có mã VN/A đang được bán chính hãng tại Việt Nam.

iPhone 8 Plus đỏ bản 64 GB được Bạch Long Mobile bán với giá 20,49 triệu đồng.

Cần nhấn mạnh, do nguồn hàng ngày càng dồi dào nên iPhone 8 và iPhone 8 Plus phiên bản màu đỏ hiện có giá niêm yết ở Việt Nam thấp hơn cả khi mua trực tiếp ở Singapore hay những quốc gia có Apple Store. Ngoài ra, những phiên bản sở hữu bộ nhớ trong 256 GB sẽ có giá nhỉnh hơn 3 triệu đồng so với những model 64 GB.

iPhone 8/8 Plus hấp dẫn tại Việt Nam

Với động thái điều chỉnh giá bán cùng sự xuất hiện của màu sắc mới, doanh số iPhone 8 và iPhone 8 Plus tại Bạch Long Mobile đang ngày càng khởi sắc. Nếu những năm trước, khách hàng thường có tâm lý e ngại, dù thích màu mới nhưng vẫn kiên quyết không mua vì sợ bị “làm giá”, nhưng nay đã yên tâm vì giá của phiên bản màu đỏ trên iPhone 8 và iPhone 8 Plus đã chính thức về mức ổn định, khó biến động trong thời gian tới.

Khách mua hàng tại Bạch Long Mobile.

Song song đó, sức mua của iPhone 7 và iPhone 7 Plus tại hệ thống này ngày một giảm do sự chênh lệch giá bán giữa 2 đời iPhone hiện chỉ còn 1-2 triệu đồng, “ráng một chút” là đã có thể sở hữu một trong những chiếc iPhone mới nhất, hiệu năng mạnh mẽ đi kèm nhiều tính năng hấp dẫn hơn.

Sắc đỏ nổi bật của iPhone 8/8 Plus được nhiều người yêu thích.

Một chi tiết luôn được duy trì từ xưa tới nay là phiên bản màn hình lớn 5,5 inch thường sở hữu doanh số tốt hơn bản 4,7 inch. Hiện tại, tỷ lệ này có thể lên tới 80/20. Điều này cho thấy người dùng Việt sẵn sàng chi “mạnh tay” nếu đó là chiếc smartphone thực sự đáng mua, màu sắc thời thượng và đặc biệt có kích thước lớn.

