iPhone X Plus lộ diện, kích thước bằng 8 Plus

iPhone X Plus được cho có kích thước tương đương với iPhone 8 Plus, trang bị iOS 12 với khả năng hỗ trợ Face ID ở chế độ ngang.

Bản mẫu iPhone X Plus đọ dáng iPhone X Macotakara cho dựng mô hình của iPhone X Plus, đem so sánh với mẫu iPhone X hiện tại. Chiếc còn lại có vẻ là mẫu iPhone 6,1 inch giá mềm.

Báo cáo mới đây từ Macotakara cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích cho người dùng về các mẫu iPhone ra mắt cuối năm nay. Trang blog chuyên theo dõi thông tin về Apple cho hay chiếc iPhone X Plus màn hình 6,5 inch sẽ có kích thước gần như tương đồng với iPhone 8 Plus (màn hình 5,5 inch).

Dẫn lời một “nguồn cung cấp linh kiện đáng tin cậy”, trang blog này khẳng định chiếc iPhone 6,5 inch sẽ dày hơn khoảng 0,2 mm so với iPhone 8 Plus, chủ yếu do mô-đun camera mới. Độ dày của máy được cho là ở mức 7,7 mm, tương đương iPhone X hiện tại.

Hình ảnh được xem là bản mẫu của iPhone X Plus cũng lần đầu xuất hiện trên trang blog này, cùng vài mô hình 3D được làm từ nhựa dẻo.

Bản mẫu iPhone X Plus (phải) đọ dáng với iPhone 8 Plus. Ảnh: Macotakara .

Về phần chiếc iPhone 6,1 inch, trang blog này tiếp tục khẳng định máy sẽ dùng màn hình LCD nhưng kích thước sẽ ở khoảng giữa 6 và 6,1 inch. Model này vẫn hỗ trợ Face ID.

Trong khi đó, sản phẩm kế nhiệm iPhone X được cho sở hữu camrea cảm biến lớn hơn, ống kính cũng lớn hơn.

Cuối cùng, Macotakara nói iOS 12 sẽ hỗ trợ mở khóa Face ID theo chiều ngang. Hiện tại, Face ID chỉ hoạt động trên iPhone X khi người dùng đặt máy dọc.

Bản mẫu iPhone X Plus so với iPhone X. Ảnh: Macotakara.

Với việc những tin đồn về iPhone mới xuất hiện dồn dập và ngày càng liền mạch với nhau, rất có thể Apple sẽ tiếp tục lộ hết bài từ trước khi sản phẩm ra mắt.

Hệ thống các tin đồn này lại, người ta đã có cái nhìn cơ bản về những chiếc iPhone chủ chốt của Apple trong năm nay. Hãng có thể ra mắt 3 mẫu iPhone mới vào mùa thu gồm một model kế nhiệm iPhone X (5,8 inch), một sản phẩm có kiểu dáng iPhone X nhưng dùng màn hình LCD để hạ giá thành, kích thước 6-6,1 inch và iPhone X Plus màn hình lên đến 6,5 inch.

Trước đó, nhiều khả năng hãng sẽ giới thiệu mẫu iPhone SE 2 ngay trong tháng 5 này, hoặc chờ đến sự kiện WWDC khai màn vào đầu tháng 6.