iPhone xách tay đời cũ khan hàng, giá tăng chóng mặt

Giá bán của các mẫu máy đời cũ như iPhone 6, 6S liên tục tăng trong khi những model mới hơn gần như không có nhiều biến động.

Hơn một tuần nay, Lương Thanh Bình - sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân - tìm mua một chiếc iPhone 6S Plus phiên bản 64 GB màu hồng nhưng không được.

Hỏi qua nhiều cửa hàng tại Hà Nội, cô đều nhận được thông tin đã hết máy và yêu cầu chờ đợi thêm một thời gian nữa. Bên cạnh đó, nhiều người tìm mua iPhone 6, 6 Plus cũ cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Nhiều mẫu máy đời cũ như iPhone 6, iPhone 6S liên tục rơi vào tình trạng khan hàng. Ảnh: CNet.

"Gần đây, iPhone xách tay gặp tình trạng khan hàng, đặc biệt là các mẫu máy đời cũ như iPhone 6, 6S và 6S Plus. Nhiều cửa hàng cũng chỉ còn tồn lại một số lượng khá ít máy, không đầy đủ các phiên bản màu sắc cũng như dung lượng bộ nhớ", anh Quang Trung - đại diện một hệ thống bán lẻ điện thoại xách tay tại Hà Nội - chia sẻ.

Anh cho biết thêm thời gian này việc nhập máy gặp khá nhiều khó khăn, nguồn hàng thiếu, các thương gia cũng được dịp tăng giá 200.000 - 500.000 đồng tùy từng sản phẩm. "Cũng chưa biết khi nào tình trạng này sẽ chấm dứt", anh nói.

Do tình trạng khan hàng, những model iPhone qua sử dụng đời cũ liên tục tăng giá. Cụ thể, iPhone 6 quốc tế cũ có giá khoảng 3,8 triệu đồng cho bản 16 GB và 4,3 triệu đồng cho bản 64 GB, tăng 300.000 đồng so với thời điểm cách đây 1 tháng.

Giá bán cũng những model đời cũ liên tục tăng trong khi những mẫu máy mới hơn như iPhone 8, iPhone X không có nhiều biến động về giá. Ảnh: BGR.

Trong khi đó, iPhone 6S Plus có giá lần lượt khoảng 7,5 và 8,5 triệu đồng cho các phiên bản 16 GB và 64 GB, tăng 500.000 đồng so với trước. Thậm chí, một số mẫu máy như iPhone 6 16 GB, iPhone 6S Plus 16 GB liên tục xảy ra tình trạng "cháy hàng".

Trái ngược với những mẫu máy đời cũ, các model mới hơn như iPhone 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus và iPhone X qua sử dụng không gặp phải tình trạng này. iPhone 8 Plus cũ vẫn giữ ở mức giá khoảng 16 triệu đồng trong khi iPhone X qua sử dụng có giá trên 21 triệu đồng.

Anh Minh Đức, đại diện một hệ thống bán lẻ khác cho biết, doanh số bán ra của những model đời mới như iPhone 8, iPhone X chỉ ở mức trung bình, kém khá xa so với những mẫu máy đời cũ.

Anh Đức cho biết thêm việc khan hàng xảy ra ngay thời điểm sinh viên nhập học, có nhu cầu mua sắm cao đã khiến việc kinh doanh của nhiều cửa hàng gặp không ít khó khăn.

Bên cạnh những máy quốc tế, iPhone khóa mạng cũng chứng kiến mức tăng giá chóng mặt. Ảnh: The Verge.

Các loại máy được ưa chuộng như iPhone 6, iPhone 6S khá ít hàng, nhiều lúc cung không đủ cầu. Trong khi những mẫu máy cao cấp hơn lại không nhận được sự quan tâm từ phần đông khách hàng do mức giá còn khá cao.

Bên cạnh máy quốc tế, giá bán của những chiếc iPhone khóa mạng cũng tăng từ 400.000 đến 1 triệu đồng. Theo đó, iPhone 6s lock đã tăng 400.000 đồng so với trước lên mức giá 3,8 triệu đồng, trong khi đó iPhone 7 Plus lock có giá hơn 8 triệu đồng, tăng 800.000 đồng so với trước đây.

Sở dĩ có điều này là vì gần đây xuất hiện một loại code mới có thể kích hoạt để biến máy lock thành máy quốc tế mà không cần dùng SIM ghép trở lại. Chưa biết khi nào loại code này sẽ bị chặn nhưng nó vẫn đủ khiến thị trường máy lock sôi động trở lại phần nào. Mặc dù vậy, những người có kinh nghiệm trên thị trường cho hay người dùng không nên tham rẻ để mua các mẫu máy lock này vì chúng đã bị đưa vào diện chú ý đặc biệt của Apple. Việc chặn những đoạn code hay ICCID cho máy lock chỉ là vấn đề sớm muộn.