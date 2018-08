iPhone xách tay khan hàng, nhiều đại lý giảm giá ảo để hút khách

iPhone xách tay rơi vào tình trạng khan hàng tại Việt Nam, nhiều mẫu máy đồng loạt tăng giá 300-500 nghìn đồng.

"iPhone 6S, iPhone 6S Plus đồng loạt giảm giá sốc 1 triệu đồng", đó là lời quảng cáo của một số cửa hàng bán lẻ điện thoại xách tay tại Hà Nội trong những ngày gần đây.

Theo ghi nhận của Zing.vn, mức giảm giá này được các cửa hàng áp dụng cho phiên bản iPhone 6S Plus 16 GB. Theo đó, máy chỉ có giá chưa tới 6 triệu đồng, rẻ hơn từ 700.000 đến 1 triệu đồng so với mức giá bán trung bình trên thị trường.

Nhiều cửa hàng sử dụng giá ảo để thu hút sự chú ý của khách. Ảnh: GSM Arena.

Tuy nhiên, người dùng sẽ không mua được những chiếc máy này bởi khi có khách hỏi, các chủ cửa hàng đều cho biết đã hết máy và chỉ còn phiên bản 64 GB với mức giá chênh lệch hơn 2 triệu đồng.

Theo anh Quang Trung, đại diện một hệ thống bán lẻ điện thoại tại Hà Nội, đây là chiêu trò thường được các cửa hàng nhỏ lẻ sử dụng để hút khách.

Trên thực tế, họ hoàn toàn không có máy và chỉ dựa vào mức giá ảo để tìm kiếm khách hàng, sau đó lôi kéo khách lựa chọn những loại máy có mức giá cao hơn.

Anh cũng cho biết thêm, iPhone xách tay đang xảy ra tình trạng khan hàng. Việc nhập máy gặp nhiều khó khăn, nguồn hàng thiếu, các thương gia cũng được dịp tăng giá từ 200-500 nghìn đồng tùy sản phẩm.

iPhone xách tay đang rơi vào tính trạng khan hàng, nhiều cửa hàng đồng loạt tăng giá bán. Ảnh: PhoneArena.

Anh Minh Đức, đại diện một hệ thống bán lẻ khác cũng cho biết so với thời điểm cách đây 2 tuần, giá nhập các phiên bản iPhone xách tay đã tăng 300-500 nghìn đồng.

Cụ thể, giá của iPhone 6 đã tăng 300 nghìn đồng, trong khi đó giá của iPhone 7 và 7 Plus cũng đồng loạt tăng khoảng 500 nghìn đồng. Thậm chí, một số mẫu máy như iPhone 6 16 GB, iPhone 6S Plus 16 GB còn xảy ra tình trạng "cháy hàng".

Anh Đức cho biết thêm việc khan hàng xảy ra ngay thời điểm sinh viên nhập học, có nhu cầu mua sắm cao đã khiến việc kinh doanh của nhiều cửa hàng gặp không ít khó khăn.

Thậm chí, một số mẫu như iPhone 6S Plus bản 16 GB còn xảy ra tình trạng "cháy hàng". Ảnh: CNet.

Các loại máy được ưa chuộng như iPhone 6, iPhone 6S khá ít hàng, nhiều lúc cung không đủ cầu. Những mẫu máy cao cấp hơn như iPhone 7 và 7 Plus không xảy ra tình trạng hết hàng nhưng do mức giá cao nên không thu hút được nhiều sự quan tâm.

Bên cạnh máy quốc tế, giá bán của những chiếc iPhone khóa mạng cũng tăng từ 400 nghìn đến 1 triệu đồng. Theo đó, iPhone 6s lock đã tăng 400 nghìn đồng so với trước lên mức giá 3,8 triệu đồng, trong khi đó iPhone 7 Plus lock có giá hơn 8 triệu đồng, tăng 800 nghìn đồng so với trước đây.