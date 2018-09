iPhone XR sẽ là ác mộng cho các hãng smartphone Android

Sở hữu nhiều công nghệ cao cấp nhưng mức giá hấp dẫn từ 749 USD, iPhone XR sẽ là cơn ác mộng với mọi smartphone Android nhăm nhe phân khúc cao cấp.

Khi iPhone X ra mắt năm 2017 với viền màn hình siêu mỏng, công nghệ Face ID tối tân và con chip mạnh mẽ nhất trên smartphone, những đối thủ của Apple đều cảm thấy lo lắng vì khó cạnh tranh nổi về mặt công nghệ. Thứ duy nhất bảo vệ họ chính là giá: không smartphone nào có mức giá khởi điểm 999 USD như iPhone X.

iPhone XR chính là phiên bản iPhone X giá rẻ, cơn ác mộng của các hãng Android.

Dù vậy, iPhone X vẫn thành công. Ngay sau khi bán ra, máy đã cháy hàng liên tục đến tận tháng 12. Tại sự kiện ra mắt thế hệ kế cận, CEO Tim Cook cũng khẳng định đây là mẫu smartphone bán chạy nhất trong năm qua.

Mọi người dùng đều chờ đợi một phiên bản iPhone X rẻ hơn, và nó đã được Apple giới thiệu ngày hôm qua với tên gọi iPhone XR. Nhiều người sẽ gọi vui chiếc điện thoại này là iPhone X “rẻ”, nhưng các hãng smartphone Android thì không vui chút nào. Theo nhận định của BGR, thiết bị này chính là ác mộng với các hãng Android.

Máy có thiết kế gần giống iPhone X, nhưng cấu hình tương đương XS.

iPhone XR có thiết kế hấp dẫn, màn hình khuyết giống iPhone X. Tuy nhiên nó lại được thừa hưởng những công nghệ mới nhất từ XS: FaceID nhanh hơn, cấu hình mạnh mẽ nhất hiện nay, pin “trâu” hơn thế hệ trước. Quan trọng nhất, người dùng sẽ được sở hữu tất cả những ưu điểm đó với mức giá 749 USD, thấp hơn 250 USD so với iPhone X.

Đúng vậy, iPhone XR không phải là một phiên bản cắt giảm cấu hình từ smartphone đầu bảng, giống như cách các hãng smartphone Android hay giới thiệu bản “Mini” hoặc “Lite”. iPhone XR sở hữu phần cứng tương đương XS, chiếc iPhone mạnh mẽ nhất, đem lại hiệu năng vượt trội so với tất cả smartphone Android trên thị trường. FaceID vẫn đem lại tốc độ mở khóa, sự an toàn cao hơn so với những giải pháp mở khóa khuôn mặt khác.

FaceID thế hệ mới trên iPhone XR vẫn vượt trội so với những giải pháp trên Android. Ảnh: TheVerge.

Nói cách khác, iPhone XR hoàn toàn có thể đọ trực tiếp với phần lớn smartphone Android đầu bảng, còn XS và XS Max thuộc về phân khúc “ngoại hạng”. iPhone XR cũng có giá ngang hoặc rẻ hơn những máy Android cao cấp nhất như Samsung Galaxy Note9 hay Google Pixel 3 (sắp ra mắt).

Nếu xét về khả năng cập nhật phần mềm, iPhone XR có thể sẽ được hỗ trợ tới tận năm… 2023, điều mà smartphone Android không thể tưởng tượng được. Máy có tới 6 lựa chọn màu sắc, đủ để đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng. Một chiếc iPhone “giá rẻ” chưa bao giờ hấp dẫn như thế.

Tất nhiên, iPhone XR phải thua kém XS ở một số chi tiết: thiết kế không đẹp bằng, màn hình LCD thay vì OLED, chỉ có 1 camera chứ không phải camera kép, khung nhôm chứ không phải thép. Đây là những điểm khác biệt để Apple thuyết phục người dùng bỏ ra 250 USD nữa cho máy cao cấp hơn.

Như vậy sau 1 năm, chiến lược phát triển iPhone của Apple bắt đầu chín muồi. Chi tiết “tai thỏ” là cái bẫy hoàn hảo cho những hãng Android muốn bắt chước nhưng không thể theo kịp về công nghệ. Thị trường hiện tại tràn ngập những mẫu smartphone Android có thiết kế na ná iPhone X, nhưng không có công nghệ gì thực sự đột phá.

Với iPhone XR, phân khúc smartphone cao cấp vốn đã chật chội nay lại càng thêm khó khăn với các hãng Android. Họ chỉ còn cách cạnh tranh bằng giá, hoặc nỗ lực nghiên cứu và cho ra đời những công nghệ hữu ích. Dù vậy, nhanh nhất thì tới đầu năm 2019, thế hệ smartphone Android tiếp theo mới ra mắt.

Dải sản phẩm iPhone 2018 rất rõ ràng, ở tầm giá nào cũng có chiếc iPhone tốt và phù hợp cho người dùng.

Trong khi đó dải sản phẩm iPhone 2018 là rất rõ ràng. Nếu người dùng muốn tìm kiếm smartphone tốt nhất, đắt tiền nhất, iPhone XS hoặc XS Max là những lựa chọn dễ dàng. Nếu vẫn muốn trải nghiệm cao cấp nhưng tiết kiệm một chút, bạn có lựa chọn iPhone XR. iPhone X đã làm xong nhiệm vụ, và giờ là lúc nó trở thành quá khứ để những người anh em tỏa sáng.