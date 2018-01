'Iron Man', 'The Dark Knight' và các phim hay tròn 10 tuổi trong 2018

The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor: Mùa hè năm 2008 đánh dấu dấu chấm hết dành cho loạt phim Xác ướp Ai Cập của tài tử Brendan Fraser. Bất chấp sự góp mặt của ngôi sao Lý Liên Kiệt với cuộc phiêu lưu tại lăng mộ của vua Tần Thủy Hoàng, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor bị giới truyền thông đánh giá rất thấp. Ngay cả doanh thu trên 400 triệu USD cũng không thể khiến đội ngũ sản xuất muốn làm tiếp phần bốn như đoạn kết đã gợi mở. Mùa hè 2017, thương hiệu The Mummy được làm mới với ngôi sao Tom Cruise. Song, phim tiếp tục là một thất bại, và khiến dự định mở ra vũ trụ phim quái vật Dark Universe của hãng Universal bị đặt dấu hỏi rất lớn.