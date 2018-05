Italy mộng mơ trong tình khúc 'Call me by your name'

Nếu đã xem bộ phim cảm động "Call me by your name", chắc hẳn bạn sẽ háo hức trải nghiệm vẻ đẹp lãng mạn của thành phố Lombardy, Italy.

Bí mật của tình yêu - trích đoạn trong phim Call me by your name Call me by your name là tình khúc đồng tính tuyệt đẹp không chỉ cho giới LGBTQ mà còn là món quà cho cả thế giới Câu chuyện tình đặc biệt trong Call me by your name đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả trên thế giới cùng rất nhiều giải thưởng, trong đó có đề cử Oscar cho phim hay nhất. Bối cảnh bộ phim diễn ra ở "đâu đó" miền Bắc Italy những năm 80. Khung cảnh Italy được dẫn dắt qua bản tình ca đồng tính tuyệt đẹp của cậu bé 17 tuổi Elio và chàng sinh viên trẻ người Mỹ Oliver. Hãy cùng đến với những địa điểm đã tạo nên bối cảnh tuyệt đẹp cho bộ phim.

Crema: Xây dựng dọc theo bờ sông Serio, Duomo - nhà thờ được thiết kế theo phong cách gothic cách đây gần 700 năm - là biểu tượng của thành phố. Hoạt cảnh ở quảng trường Duomo, nơi Elio và Oliver lúng túng trò truyện là một trong những cảnh chính của bộ phim. Nơi đây lộng lẫy nhất khi tắm mình trong ánh mặt trời vùng Địa Trung Hải cùng hình ảnh người dân và du khách dạo quanh bằng những chiếc xe đạp mang phong cách vintage. Hồ Garda: Dòng nước trong xanh của hồ Garda và những tàn tích đổ nát từ lâu đã biến nơi đây trở thành điểm đến nổi tiếng cho những kỳ nghỉ. Nằm dưới chân dãy núi Alps của Italy, hồ rộng 370 m2, bờ được phân chia giữa các vùng Lombardy, Veneto và Trentino - Alto Adige.

Một trong những thị trấn đẹp nhất ở đây là Sirmion, thuộc vùng Lombardy, nơi tồn tại từ trước thời kỳ La Mã. Lâu đài Scaliger nhìn ra hồ. Chỉ có khoảng 150 người sống trong khu phố cổ, nơi có những con đường hẹp, rải sỏi, các cửa hàng du lịch và nhà hàng ven hồ. Địa điểm nổi tiếng nhất của Sirmione là những tàn tích hang động của Catullus, khu biệt thự La Mã vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Các tàn tích được đặt trong một bối cảnh thanh bình với những lùm cây olive và bụi cây hương thảo, nhìn ra mặt nước mờ phủ sương của hồ Garda. Đây là nơi Oliver, Elio và cha anh cùng đi dạo rồi khám phá ra bức tượng La Mã bằng đồng tuyệt đẹp.



Bergamo: Thành phố rực rỡ Bergamo, nổi tiếng với làn nước nước lấp lánh của hồ San Pellegrino, cách Milan 40 km về phía đông bắc. Thành phố được chia thành hai phần: Thị trấn cổ nằm ở trung tâm, từ thế kỷ thứ 12 được gọi là Città Alta (Upper Town), và khu vực đô thị hóa hiện đại ở các vùng đồng bằng. Upper Town được bao quanh bởi 6km bờ tường phòng thủ thành Venice, được trao tặng di sản UNESCO vào năm 2017.



Những con phố ở đây ngập tràn các tiệm bánh với phong cách cổ kính. Cách quảng trường Piazza Vecchia vài phút đi bộ là nhà thờ và lăng mộ Cappella Colleoni, được trang trí bằng đá cẩm thạch sang trọng màu trắng, đỏ và đen. Bergamo là nơi mà khúc tình ca đồng tính của Elio và Oliver được tự do trong niềm tự hào với cảnh họ vui cười, say rượu cùng nhau và nhảy múa trên những con phố. Marina Bay Sands là một trong những khu phức hợp khách sạn đắt nhất thế giới với mức giá 6 tỷ USD Singapore, gồm chi phí khu đất chính trị giá hơn 900 triệu USD. Ba tòa khách sạn được thiết kế độc đáo giống như 3 cây gậy bóng chày đứng hiên ngang giữa trời và ngự trên đỉnh là chiếc tàu - Sky Park - dài hơn tháp Eiffel (Pháp). Nó đủ lớn để làm nơi dừng chân cho 4,5 máy bay A380. Cao 200m trên mực nước biển và rộng 12.400 m2, Sky Park bao gồm một đài quan sát và các nhà hàng, như The Sky on 57 của đầu bếp Justin Quek.

Bên cạnh đó, SkyPark còn có bể bơi vô cực. Đây là một trong những bể bơi ngoài trời lớn nhất thế giới, gấp 3 lần chiều dài của bể bơi Olympic. Du khách có thể thưởng thức khoảng 20 phong cách ẩm thực khác nhau với chất lượng tiêu chuẩn quốc tế. Khách sạn có rất nhiều nhà hàng với các đầu bếp nổi tiếng.

Ngoài khu khách sạn, Marina Bay Sands còn sở hữu một trung tâm triển lãm hội nghị rộng 120.000 m2, một bảo tàng, một nhà hát lớn, 2 sàn nổi. Khu mua sắm tại đây rộng 93.000 m2 với khoảng 300 cửa hàng, là tập hợp của nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới. Casino tại đây chiếm đến 4 tầng, rộng 15.000 m2, bao gồm 600 bàn và 2.500 máy đánh bạc. Đây là một trong những casino lớn nhất thế giới. Marina Bay Sands có tổng cộng 2.560 phòng với 18 loại khác nhau và 230 phòng hạng sang. Các phòng nghỉ có đồ nội thất bằng gỗ tối màu hiện đại, sàn trải thảm, Wi-Fi miễn phí và truyền hình cáp màn hình phẳng. Du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp ngoạn mục phía đường chân trời qua các cửa sổ bằng kính kéo dài từ trần đến sàn.

Tất cả phòng đều được trang bị ấm đun nước điện với trà Grand Jasmine, dép trong phòng ngủ và đồ vệ sinh cá nhân miễn phí. Giá phòng thấp nhất tại đây là hơn 300 USD/đêm. Phòng tổng thống rộng 509 m2, có một quản gia, 3 phòng ngủ, một phòng tập lớn, một khu vực mát xa và một chiếc đàn piano lớn có giá hơn 15.000 USD/đêm. Trung tâm hội nghị có 250 phòng họp, sức chứa trên 45.000 đại biểu và có phòng đại tiệc lớn nhất Đông Nam Á, có thể chứa tới 11.000 người.

Safdie, kiến trúc sư thiết kế khách sạn, cho biết Marina Bay Sands được thiết kế dựa trên ý tưởng một chiếc bàn đánh bài, vô cùng phức tạp.

Thực tế, Marina Bay Sands thuộc sở hữu của Sheldon Adelson, chủ tịch Las Vegas Sands Corporation. Ông này chính là một trong những người ủng hộ lớn nhất khi Tổng thống Donald Trump chạy đua vào Nhà Trắng. Cận cảnh khách sạn và căn phòng Phạm Băng Băng ở tại LHP Cannes Khách sạn mà Phạm Băng Băng lưu trú khi đến dự LHP Quốc tế Cannes được đánh giá tốt nhất thành phố này. Căn phòng dành riêng cho nữ diễn viên có giá 120 triệu/đêm. Bên trong tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới ở Dubai Cao gấp 3 lần tháp Eiffel, tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới ở Dubai gồm 200 tầng và trị giá 1,5 tỷ USD.

Khám phá phòng tổng thống, nơi tỷ phú Trump từng ở Omni là một trong hai khách sạn ở Mỹ được Tổng thống Trump chọn mà không thuộc sở hữu của ông từ khi trúng cử. Chi phí cho mỗi đêm tại đây lên đến 6.000 USD.