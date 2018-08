James Gunn: Có thể nhận 10 triệu USD từ Disney, được Hollywood săn đón

Nhà làm phim 52 tuổi bị Disney cho thôi việc vì những thông điệp gây tranh cãi trên Twitter. Tuy nhiên, tương lai của ông thực tế lại rất sáng sủa.

Sau khi hàng loạt thông điệp nhạy cảm liên quan tới đề tài ấu dâm hoặc cưỡng dâm trên Twitter cá nhân trong quãng thời gian 2008-2011 bị phanh phui, James Gunn lập tức bị Disney cho thôi việc. Theo đó, ông sẽ không tiếp tục thực hiện dự án Guardians of the Galaxy Vol. 3, cũng như không còn liên quan tới Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Câu chuyện đến nay vẫn gây tranh cãi bởi nhiều người, trong đó có dàn sao loạt phim Vệ binh dải ngân hà, lên tiếng bảo vệ nhà làm phim, và cho rằng James Gunn đã hoàn toàn thay đổi so với cách đây một thập kỷ.

Có tin đồn cho rằng Disney sẽ rút lại quyết định có phần vội vàng đó, nhưng đó thực chất chỉ là “tin giả”. “Nhà chuột” khó lòng triệu hồi James Gunn, bất chấp sức ép từ ngay dàn sao. Song, mọi chuyện không hoàn toàn là tồi tệ đối với nhà làm phim 52 tuổi.

Hollywood đang ráo riết săn đón James Gunn

Nguồn tin của tạp chí The Hollywood Reporter cho biết các studio đối thủ của Disney đang sẵn sàng trải thảm đỏ mời James Gunn về làm việc, trong đó có Warner Bros. - hãng phim sở hữu vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng DC (DCEU).

Một giám đốc sản xuất giấu tên phát biểu: “Tôi chắc chắn muốn làm việc với Gunn”. Người này buộc phải giữ kín danh tính do nhà làm phim không được phép thương thảo với các hãng đối thủ khi thỏa thuận thôi việc với Disney còn chưa hoàn tất.

James Gunn đến với DCEU, tại sao không? Ảnh: Outnow.

Chỉ khi hợp đồng giữa James Gunn và Disney thực sự được dàn xếp 100%, các đối thủ của “nhà chuột” mới được phép chính thức vào cuộc. Nguồn tin đồng thời tiết lộ bên cạnh Warner Bros., một nhà sản xuất từng thắng giải Oscar cũng rất muốn chiêu mộ tác giả của Guardians of the Galaxy.

Điều đó một phần nói lên tài năng của James Gunn và tên tuổi đã được khẳng định của ông. Dù là Warner Bros. hay bất cứ hãng phim nào sắp sửa chiêu mộ thành công nhà làm phim, họ cũng phải đối mặt với một luồng dư luận chỉ trích nhất định, hoặc của chính những người đã phanh phui ra bê bối mới đây.

Nhưng tình thế của họ không khác Disney cách đây 6 năm là bao. Vào năm 2012, kiểu đùa của James Gunn đã một lần bị chỉ trích, và ông buộc phải lên báo nói lời xin lỗi về blog cá nhân của mình. Bất chấp điều đó, Disney cùng Marvel Studios vẫn giao cho ông dự án Guardians of the Galaxy.

Có thể khi hợp tác với Gunn, Warner Bros. hay các hãng phim khác sẽ bớt áp lực hơn một chút từ phía công chúng. Bởi James Gunn đùa cợt về ấu dâm trong khi làm việc cho một hãng phim thân thiện với gia đình như Disney thì quả là chướng mắt.

Quả là có rất nhiều người tại Hollywood đã đứng về phía nhà làm phim. Mới đây, sau khi gọi chuyện phải làm việc cho Disney là “buồn nôn”, Dave Bautista - tài tử sắm vai Drax the Destroyer - thẳng thừng tuyên bố anh sẽ rời khỏi Guardians of the Galaxy Vol. 3 nếu như “nhà chuột” không sử dụng kịch bản mà James Gunn đã viết.

Disney sẽ phải chi trả bao nhiêu tiền bồi thường?

Cuộc đua giành giật James Gunn của các hãng phim có lẽ phải mất vài tháng nữa mới chính thức diễn ra. Một số nguồn tin tiết lộ phía nhà làm phim và Disney vẫn đang trong quá trình thương thảo về các điều khoản chấm dứt hợp đồng giữa hai bên.

Điều rắc rối nằm ở chỗ Gunn đã viết xong kịch bản cho Guardians of the Galaxy Vol. 3, và hợp đồng của ông có điều khoản “pay or play” - tức là Disney buộc phải trả đủ tiền thù lao cho nhà làm phim dù họ có sử dụng công sức của ông hay không.

James Gunn thực tế không hề vi phạm hợp đồng với Disney. Ảnh: Disney.

Trường hợp “pay or play” dành cho các nhà làm phim thường chỉ xảy ra khi một dự án chính thức được “bật đèn xanh”, hoặc chỉ còn 8 tuần trước khi phim khởi quay. Cả hai đều không nằm trong trường hợp của Disney - James Gunn.

Nhưng nhà làm phim lại không hề làm điều gì trái với hợp đồng, và về lý thì “nhà chuột” mới là những người đang đi ngược lại điều khoản đã ký kết. Disney không thể lấy cớ là đám thông điệp phản cảm trên Twitter, bởi chúng được James Gunn viết ra từ trước khi hai bên đồng ý ký hợp đồng.

Các chuyên gia pháp lý tại Mỹ dự đoán Disney sẽ còn phải bồi thường cho James Gunn một khoản tiền từ 7-10 triệu USD, thậm chí là nhiều hơn, với câu chuyện đuổi việc độc nhất vô nhị tại Hollywood. Ngoài ra, Marvel Studios cũng buộc phải nhìn nhà làm phim có thể lập tức tự do làm việc cho đối thủ.

Cho đến giờ, James Gunn bỗng dưng lại như “nắm đằng chuôi” trong câu chuyện gây tranh cãi suốt một tháng qua tại Hollywood. Ông có thể buồn vì không thể tiếp tục nối dài thương hiệu điện ảnh đã thu tới hơn 1,6 tỷ USD.

Nhưng nhà làm phim rõ ràng không hề mất tất cả sau khi mọi chuyện khép lại, mà có khi lại còn hưởng lợi lớn với diễn biến hiện tại.