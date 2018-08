Jason Statham: Cờ đã đến tay!

Thành công bước đầu tại phòng vé của “The Meg” có thể dẫn ngôi sao hành động người Anh tới những thắng lợi còn lớn hơn như vậy trong tương lai gần.

Trailer bộ phim 'Cá mập siêu bạo chúa' "The Meg" là bộ phim cá mập cổ đại có sự tham gia của Jason Statham và Lý Băng Băng.

Cuối tuần qua, bộ phim cá mập The Meg gây ngạc nhiên lớn cho giới quan sát. Chỉ sau ba ngày, tác phẩm có Jason Statham sắm vai chính thu tới 44,5 triệu USD tại Bắc Mỹ - tức cao hơn gấp đôi so với dự đoán 20 triệu USD hồi đầu tháng 8.

Cũng chỉ sau kỳ nghỉ cuối tuần ra mắt, The Meg lập tức mang về cho đội ngũ sản xuất 141,5 triệu USD toàn cầu. Họ có thể bước đầu an tâm sau khi đã “đánh bạc” với ngân sách sản xuất lên tới 150 triệu USD.

Với riêng Jason Statham, anh hoàn toàn có thể bắt đầu tính đến những thành công tiếp theo.

Tái hiện hình ảnh ngôi sao hành động thập niên 1980

Trong thời đại mà thương hiệu đứng trên ngôi sao, các diễn viên chưa chắc đã là bảo chứng cho thắng lợi tại phòng vé. Như Chris Pratt, Chris Evans hay Chris Hemsworth khiến khán giả mê mẩn khi khoác lên mình phục trang siêu anh hùng. Nhưng họ thường bị thờ ơ khi bước ra ngoài vũ trụ điện ảnh hùng mạnh của Marvel Studios.

Những trường hợp như Vin Diesel, Dwayne “The Rock” Johnson, hay Jason Statham ngày một trở nên ít hơn tại Bắc Mỹ. Họ giống như những kẻ lạc thời vốn thuộc về thập niên 1980. Đó là khi hình ảnh người hùng hành động cơ bắp được khán giả hết sức ưa chuộng.

Jason Statham bên cạnh vợ chưa cưới Rosie Hungtinton-Whiteley tại sự kiện ra mắt The Meg. Họ dự định tổ chức đám cưới vào ngày 31/12. Ảnh: Outnow.

Với Jason Statham, chuyên gia Paul Dergarabedian đã phát biểu trên trang RealClearLife rằng: “Anh ấy sở hữu sức hút nhờ khả năng diễn hài tiềm ẩn bên trong một cơ thể cường tráng”.

Công chúng biết tới Jason Statham thông qua một số loạt phim hành động kiểu “hạng B” như The Transporter (Người vận chuyển), The Mechanic, hay Crank. Nhưng anh rõ ràng xứng đáng với những kịch bản chất lượng hơn như thế.

Mùa hè năm 2015, Jason Statham góp phần tạo nên thành công đầy bất ngờ của Spy. Đó là bộ phim hài hước thuộc dòng điệp viên, nên tài tử người Anh có cơ hội thể hiện khả năng diễn hài thông qua nhân vật gã mật vụ tài giỏi, nhưng lắm mồm và thích kêu ca.

Các dự án hành động bom tấn nay lệ thuộc nhiều vào kỹ xảo điện ảnh. Như với loạt Ant-Man (Người Kiến) của MCU, một gương mặt chuyên diễn hài trong quá khứ như Paul Rudd nay có dịp hóa thân thành siêu anh hùng. Rudd dĩ nhiên vẫn cần tập luyện vất vả cho vai Ant-Man, nhưng anh rõ ràng còn được hỗ trợ bởi đội ngũ kỹ xảo hùng hậu.

Hình ảnh người hùng cơ bắp truyền thống đang dần trở lại tại phòng vé. Ảnh: Warner Bros.

Khi mà các bom tấn hành động, siêu anh hùng ngập tràn kỹ xảo ngày một nhiều, khán giả bỗng nhiên thích quay lại với dạng tác phẩm gần gũi với thực tế hơn. Quá trình quảng bá tập trung vào những cảnh quay mạo hiểm do chính Tom Cruise thực hiện đã giúp Mission: Impossible - Fallout thắng lớn trong suốt thời gian qua.

Chưa có Trung Quốc, phần 6 của loạt Nhiệm vụ bất khả thi tới nay thu gần 440 triệu USD. Cộng thêm thắng lợi của The Meg tuần này, dòng phim hành động truyền thống như được truyền thêm lửa.

Ở tuổi 51, Jason Statham đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm tại Hollywood, và thu thập một lượng fan khá lớn trên khắp toàn cầu. Sau thành công của The Meg, các nhà sản xuất có lẽ sẽ dành cho anh nhiều sự tin tưởng hơn ở những dự án bom tấn.

Cuộc hợp tác đáng chờ đợi với Dwayne “The Rock” Johnson

Chứng kiến thành công của The Meg, dù không phải là đơn vị phát hành tác phẩm, hãng Universal hẳn cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong năm sau, dự án đinh của họ là Hobbs & Shaw - phần ngoại truyện của loạt bom tấn tốc độ Fast & Furious.

Trong phim, Jason Statham và The Rock lần lượt trở lại sắm vai Deckard Shaw và Luke Hobbs trong một nhiệm vụ mới. Dominic Toretto của Vin Diesel sẽ không xuất hiện, hoặc cùng lắm chỉ góp mặt với tư cách khách mời (cameo).

Universal hẳn đang rất háo hức tới ngày trình làng Hobbs & Shaw - phần ngoại truyện của Fast & Furious. Ảnh: Warner Bros.

Trong chưa đầy 6 tháng qua, Dwayne “The Rock” Johnson đã giúp Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) và Rampage (2018) gặt hái thành công lớn tại phòng vé. Chỉ riêng Skyscraper (2018) là gây thất vọng bởi phần kịch bản có phần nhàm chán. Song, dự án điện ảnh bị cho là “học đòi” Die Hard vẫn được khán giả Trung Quốc đón nhận.

Trở lại với Rampage, đó cũng là một bộ phim mang đề tài quái vật. Trường hợp của Rampage và The Meg khá giống nhau, khi một dựa trên trò chơi điện tử, một dựa trên tác phẩm văn học sẵn có.

Không có nhiều đột phá về mặt nội dung, cả hai ăn khách chủ yếu nhờ yếu tố ngôi sao, cùng những lời quảng cáo kiểu như “The Rock đối đầu ba quái vật đột biến” hoặc “Jason Statham đối đầu cá mập cổ đại khổng lồ”.

Một yếu tố nữa giúp Rampage và The Meg ăn khách là việc nhắm tới đối tượng gia đình. Chú gorilla lưng bạc George ở Rampage lẽ ra đã bỏ mạng ở cuối phim, nhưng The Rock khăng khẳng thay đổi chi tiết đó để giúp bầu không khí đoạn kết trở nên tươi sáng hơn, đặc biệt đối với các khán giả nhí.

Dù chất lượng của Hobbs & Shaw có thế nào, bộ phim khó lòng thất bại tại phòng vé. Ảnh: Outnow.

Còn The Meg được chủ động nhắm cho nhãn PG-13 khi gần như không mang đến bất cứ cảnh cắn xé, máu me bạo lực nào. Cá nhân Jason Statham có thể không hài lòng với điều đó, nhưng kết quả tại phòng vé cho thấy quyết định của đội ngũ sản xuất và đầu tư là có lý.

Tất cả rốt cuộc cho thấy Jason Statham hay The Rock nay hoàn toàn có thể một mình gánh vác cả dự án có chất lượng nội dung chỉ ở mức trung bình. Và khi họ kết hợp lại với nhau ở Hobbs & Shaw, các chủ rạp hẳn vô cùng hạnh phúc.

Chất lượng tác phẩm của phần ngoại truyện Fast & Furious cần thời gian để kiểm chứng. Nhưng tình hình hiện tại cho thấy dự án sẽ tiếp tục giúp Jason Statham và cả The Rock tiếp tục thăng hoa.