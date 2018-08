Jennifer Lopez diễn nóng bỏng, gợi cảm ở tuổi 50 tại MTV VMAs 2018

Trong buổi lễ, nữ ca sĩ với biệt danh JLo giành giải thưởng âm nhạc danh giá mang tên Michael Jackson. Sau đó, Jennifer Lopez thể hiện loạt hit đình đám là On the floor, Booty, Love don't cost a thing, Get right, I'm i'm và Dinero. Giọng ca U50 đốt cháy sân khấu bằng vũ đạo gợi cảm và giọng hát nội lực.