J.Fla - 'Thánh nữ cover' hay cô gái bị ghét nhất mạng xã hội?

J.Fla hiện đang là một trong số ít nghệ sĩ châu Á chuyên cover những ca khúc Âu Mỹ. Cô cũng đang là cái tên gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội gần đây.

Với cộng đồng yêu thích những ca khúc US - UK đình đám, cái tên J.Fla không hề xa lạ. Thậm chí, nếu bạn là người không dành nhiều sự quan tâm đến thế giới âm nhạc Âu Mỹ, vẫn có thể vô tình nhìn thấy cái tên này đâu đó trên danh sách những video thịnh hành nhất thế giới.

J.Fla là ai? Với nhiều khán giả, cô được gọi là "Thánh nữ cover" với loạt clip cover triệu view , là "Ngôi sao Youtube" với kênh riêng hơn 7 triệu lượt đăng ký

Được nhiều người biết đến và hâm mộ, nhưng J.Fla cũng sở hữu lượng anti - fan khá đáng kể, là chủ đề của những cuộc tranh cãi, thậm chí là chế giễu trên mạng xã hội từ giọng hát đến ngoại hình. Với không ít fan "cứng" của nhạc Âu - Mỹ, J.Fla còn là người vô cùng đáng ghét.

Cô gái vàng trên YouTube

J.Fla tên thật là Kim JungHwa, 29 tuổi, đến từ Seoul, Hàn Quốc. Cô có đam mê ca hát từ nhỏ và thần tượng nhiều tên tuổi lớn của âm nhạc thế giới như nhóm ABBA, The Beatles, Maroon 5, Amy Winehouse...

J.Fla đang là ngôi sao trên YouTube với gần 7 triệu lượt theo dõi.

Bắt đầu sự nghiệp bằng con đường sáng tác, J.Fla đầu quân cho tập đoàn Sony Music Publishing Japan từ năm 2009. Cô sáng tác nhạc cho khá nhiều nghệ sĩ ở Nhật Bản, trong đó có nữ ca sĩ nổi tiếng Yuna Ito (Let it Go, Happy Days).

Đến năm 2011, J.Fla bắt đầu con đường cover nhiều bản nhạc Hàn, Âu Mỹ và tạo được sự chú ý nhất định trong cộng đồng. Với tham vọng trở thành một ca sĩ thần tượng, cô ký hợp đồng thu âm với các hãng nhạc lớn tại Hàn Quốc để phát triển sự nghiệp ca hát của riêng mình. Tuy nhiên, những ca khúc của riêng J.Fla lại không nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Người hâm mộ cho rằng thần thái của cô khi cầm mic khá gượng gạo và không được tự nhiên như khi cover, giọng cô cũng khá mỏng, nên khi hát live lộ nhiều nhược điểm.

J.Fla cover Havana Bản cover Havana của J.Fla đạt hơn 50 triệu lượt xem

Sau nhiều lần không thành công khi đứng trên sân khấu, J.Fla trở lại với những bản cover trên YouTube. Hiện trang YouTube của J.Fla có gần 7 triệu lượt theo dõi, trong đó có những video đạt đến hơn 100 triệu lượt xem, một con số đáng mơ ước với nhiều nghệ sĩ.

Sở hữu ngoại hình sáng, góc nghiêng xinh đẹp, giọng hát khá ngọt, không khó hiểu khi J.Fla có lượt người hâm mộ đông đảo. Không chỉ có fan ở các nước châu Á như Hàn, Trung, Việt Nam... J.Fla còn có cả người hâm mộ ở các quốc gia thuộc châu lục khác như Tây Ban Nha, Brazil...

Nghệ sĩ gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội

Là một người nắm bắt xu hướng rất nhanh, J.Fla rất thường xuyên cover những bài hit mới nổi của các ca sĩ đương đại như Shape of you (Ed Sheran), Despacito (Luis Fonsi, J.Flaustin Bieber), Havana (Camila Cabello), Attention (Charlie Puth), Delicate (Taylor Swift)... mới đây nhất là City Of Stars (nhạc phim La La Land). Những bản cover này thu hút hàng chục triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Những bản hit luôn có trong danh sách cover của J.Fla.

Sở hữu loạt thành tích đáng ngưỡng mộ, nhưng J.Fla cũng được xem là "cái gai" trong mắt nhiều người vì rất nhiều lý do.

Nhiều người thẳng thừng nhận xét rằng giọng của J.Fla không có gì đặc biệt, rất mỏng, nhạt nhòa, lạm dụng auto-Tune (kỹ thuật làm méo tiếng) để chỉnh sửa. "Thật tình thì cũng chả đáng được gọi là cover. Hát lại y bản chính, không có tí màu gìmới mẻ. Thề là vào quán cafe nào mở cô ấy hát chỉ muốn đứng lên trả tiền đi về", khán giả Hằng Kim viết.

Nick name Phong Tấn Phạm bày tỏ quan điểm: "Nói một cách 'trắng trợn' là cô ấy đang phá nhạc của người ta chứ cover gì. Giọng thì dở tệ, chưa kể phát âm có nhiều chữ bị đớt. Vậy mà vẫn có lượng fan hùng hậu. Đúng là đời".

J.Fla cover Attention Nhiều người cho rằng J.Fla làm mất cảm xúc vốn có của bài hát.

Trên nhiều diễn đàn yêu âm nhạc, tranh cãi khá gay gắt diễn ra giữa fan của J.Fla và cộng đồng nghe nhạc Âu Mỹ. Nhiều bình luận còn chia sẻ rằng, giọng của J.Fla phù hợp với những bản ballad nhẹ nhàng của Hàn hơn là những bài hát đòi hỏi kỹ thuât cao, nội lực như Havana hay Titanium.

Bên cạnh đó, thay vì cover kết hợp với các nhạc cụ mộc, cô lại chọn hát chèn lên phần nhạc nền từ các beat có sẵn trên mạng, kết hợp với chất giọng khá yếu. Không ít khán giả cho rằng cách làm này không thể gọi là sáng tạo, nếu không muốn là thiếu đầu tư, một màu và làm mất chất của bài hát.

Cách luyến láy và phát âm của J.Fla khi hát cũng khiến nhiều người khó chịu khi nó làm mất cảm xúc vốn có của bài hát.

J.Fla cover Despacito Một trong những bản cover gây tranh cãi của J.Fla

Phản pháo lại những bình luận chê giọng của J.Fla, fan của cô lên tiếng rằng những bản cover của J.Fla là vô cùng đa dạng, không chỉ cover trên nhạc gốc mà còn có những bản mashup, phối lại, tạo nên sắc thái mới cho bài hát. Phong cách trình diễn của J.Fla cũng rất tự nhiên, và dù chỉ quay góc nghiêng của gương mặt những vẫn rất hút ánh nhìn.

Không chỉ có giọng hát ngọt ngào, bắt tai, J.Fla còn hút fan bởi gương mặt thanh tú.

Về giọng hát, người hâm mộ hot girl Hàn Quốc lên tiếng bênh vực rằng giọng J.Fla không yếu mà khá ngọt ngào, những bản cover luôn có sự mềm mại cho bài hát so với bản gốc. Đồng thời rất nhiều fan thừa nhận rằng giọng hát nhẹ nhàng của J.Fla bắt tai và gây nghiện hơn nhiều so với những tác phẩm gốc.

Sau cùng, dù trở thành đề tài bàn tán, khen chê hay cả mắng chửi, nhưng không thể phủ nhận sức hút và sự thành công của J.Fla khi chọn con đường trở thành "hiện tượng mạng". Đây dĩ nhiên là điều không phải ai muốn cũng có được.